Saobraćajni policajac Bojan Živković (43) nastradao je sinoć u stravičnoj saobraćajnoj nesreći zajedno sa suprugom Dijanom Kajiš (38) i njihovim devetogodišnjim sinom na Novom Beogradu, kada je na njihov automobil "hjundaji" naleteo "audi" kojim je upravljao Nikola Đ. (24) državljanin Bosne i Hercegovine.

Nesreća se, podsetimo, dogodila sinoć na raskrsnici ulica Heroja sa Košara i Omladinskih brigada, kod kule West 65 na Novom Beogradu. Dosadašnjom istragom utvrđeno je da je osumnjičeni Nikola Đ. pod dejstvom alkohola prošao kroz crveno svetlo na semaforu i zakucao se u automobil u kom je bila tročlana porodica.

Bojan Živković, poginuli policajac Foto: Društvene Mreže

Poginuo divan čovek

- Bojan Živković, pripadnik saobraćajne policije je poginuo u saobraćajnoj nesreći na Novom Beogradu zajedno sa njegovom suprugom i sinom. Pijani i bahati vozač prošao je na crveno na semaforu i zakucao se u njih. Od siline udarca Bojan i njegova porodica su preminuli na licu mesta. Ovo je za svaku osudu. Otišao je jedan divan čovek, koji je voleo i pošteno radio svoj posao, baš kao i njegov otac koji je otišao u penziju. Ubica je zavio u crno jednu domaćinsku porodicu i vrlo poštovanu. Doživotna za osumnjičenog - samo je jedana od objava koja se može pročitati na društvenim mrežama gde je i objavljena crno-bela fotografija nastradalog policajca.

Stravična saobraćajna nesreća na Novom Beogradu gde je poginula tročlana porodica Foto: Screenshot

Inače, Kurir je ranije objavio uznemirujuć video-snimak nesreće koja je potresla sve, gde se vidi kako "hjunadaji" u kom je bila porodica skreće na zeleno svetlo na semaforu, dok se "audi" koji vozi osumnjičeni N. D. velikom brzinom sa bočne strane udara vozilo koje se nakon toga zakucalo u banderu i semafor. "Audi" se nakon toga okreće nekoliko puta na cesti i zaustavlja se.

Ovde možete videti jezivi snimak nesreće na Novom Beogradu

