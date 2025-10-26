Slušaj vest

Saobraćajni policajac Bojan Živković (43) nastradao je sinoć u stravičnoj saobraćajnoj nesreći zajedno sa suprugom Dijanom Kajiš (38) i njihovim devetogodišnjim sinom na Novom Beogradu, kada je na njihov automobil "hjundaji" naleteo "audi" kojim je upravljao Nikola Đ. (24) državljanin Bosne i Hercegovine. 

Nesreća se, podsetimo, dogodila sinoć na raskrsnici ulica Heroja sa Košara i Omladinskih brigada, kod kule West 65 na Novom Beogradu. Dosadašnjom istragom utvrđeno je da je osumnjičeni Nikola Đ. pod dejstvom alkohola prošao kroz crveno svetlo na semaforu i zakucao se u automobil u kom je bila tročlana porodica. 

Bojan Živković, saobraćajna nesreća, Novi Beograd
Bojan Živković, poginuli policajac Foto: Društvene Mreže

Poginuo divan čovek

- Bojan Živković, pripadnik saobraćajne policije je poginuo u saobraćajnoj nesreći na Novom Beogradu zajedno sa njegovom suprugom i sinom. Pijani i bahati vozač prošao je na crveno na semaforu i zakucao se u njih. Od siline udarca Bojan i njegova porodica su preminuli na licu mesta. Ovo je za svaku osudu. Otišao je jedan divan čovek, koji je voleo i pošteno radio svoj posao, baš kao i njegov otac koji je otišao u penziju. Ubica je zavio u crno jednu domaćinsku porodicu i vrlo poštovanu. Doživotna za osumnjičenog - samo je jedana od objava koja se može pročitati na društvenim mrežama gde je i objavljena crno-bela fotografija nastradalog policajca. 

Stravična saobraćajna nesreća na Novom Beogradu gde je poginula tročlana porodica Foto: Screenshot

Inače, Kurir je ranije objavio uznemirujuć video-snimak nesreće koja je potresla sve, gde se vidi kako "hjunadaji" u kom je bila porodica skreće na zeleno svetlo na semaforu, dok se "audi" koji vozi osumnjičeni N. D. velikom brzinom sa bočne strane udara vozilo koje se nakon toga zakucalo u banderu i semafor. "Audi" se nakon toga okreće nekoliko puta na cesti i zaustavlja se. 

Ovde možete videti jezivi snimak nesreće na Novom Beogradu

Snimak saobraćajne nesreće na Novom Beogradu Izvor: Kurir

Istragu povodom nesreće u kojoj su tri osobe nastradale vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu, koje je naložilo obdukciju tela i vanredni tehnički pregled vozila koja su učestvovala u udesu. Osumnjičenom N. D. određeno je zadržavanje u trajanju od 48 sati nakon čega će biti saslušan u tužilaštvu. A šta su rekli očevici nakon stravičnog sudara možete pročitati OVDE

Ne propustiteHronikaDETE JE OD SILINE UDARCA UPALO U GEPEK! NIJE SE ČUO NIJEDAN GLAS! Očevidac opisao stravične detalje nesreće na Novom Beogradu gde je poginula tročlana porodica!
Saobraćajna nesreća
HronikaVOZAČ AUDIJA SMRTI U KRVI IMAO 1,17 PROMILA: Oglasio se ministar Dačić povodom strašne nesreće u Novom Beogradu u kojoj je stradala cela porodica
Screenshot 2025-07-27 091753.png
HronikaUZNEMIRUJUĆI SNIMAK TRENUTKA UŽASA NA NOVOM BEOGRADU: Nikola (24) pijan proleteo kroz crveno i UBIO CELU PORODICU (VIDEO)
saobraćajna nesreća Novi Beograd
HronikaNOVI DETALJI STRAVIČNE SAOBRAĆAJNE NESREĆE NA NOVOM BEOGRADU: Nikola (24) vozio pijan, ubio CELU PORODICU (FOTO/VIDEO)
Saobraćajna nesreća