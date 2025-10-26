Slušaj vest

Na društvenim mreža već satima se objavljuju potresne poruke i oproštaji od poginule tročlane porodice koja je sinoć izgubila život u teškoj saobraćajnoj nesreći na Novom Beogradu. U udesu, za koji se sumnjiči da ga je izazvao, Nikola Đ. (24) državljanin Bosne i Hercegovine poginuli su saobraćajni policajac Bojan Živković (43), njegova supruga Dijana Kajiš (38( i njihov devetogodišnji sin.

Saobraćajna nesreća se, podsetimo, dogodila sinoć na raskrsnici ulica Heroja sa Košara i Omladinskih brigada, kod kule West 65 na Novom Beogradu. Dosadašnjom istragom utvrđeno je da je osumnjičeni Nikola Đ. pod dejstvom alkohola prošao kroz crveno svetlo na semaforu i zakucao se u automobil u kom je bila tročlana porodica.

U trenu otišla cela porodica

Dijana i njen suprug Bojan sa sinom, koji su nažalost izgubili život u udesu Foto: Kurir

- O Bože, ovo nije moguće! U trenu je preminula divna porodica koja je bila za divljenje... Počivajte u miru, dragi naši. Ceo život ste se držali zajedno, sada se zajedno i otišli - piše u jednom od komentara ispod objavljene fotografije tročlane porodice koja je poginula kada je u njihov automobil marke "hjundaji" zakucao "audi" u kom su bila dva mladića.

"Počivaje u miru", "Tuga, ovo je neopisiva bol koju oseća njihova porodica u ovim teškim danima", "Teško je pomisliti da vas sada nema", "Saučešće porodici" - samo su neki od komentara koji su se mogli pročitati ispod ovog posta na Fejsbuku.

- Porodica je rodom iz Šapca, ali godinama žive u Beogradu. Navodno, kobne večeri su se vraćali sa večere. Bili su kod prijatelja... Žive u blizini mesta nesreće - kaže nam jedan poznanik porodice.

U automobilu "audi" kojim je upravljao Nikola Đ. iz Brčkog kome je nakon nesreće izmereno da je vozio pod dejstvom alkohola, tačnije naduvao je 1,17 promila alkohola u krvi bio je i suvozač, njegov prijatelj i sugrađanin Jovan P. (24) koji je tom prilikom zadobio teške telesne povrede i nalazi se u Urgentnom centru u Beogradu.

"Audi" u kom su bili Nikola Đ. i Jovan P. Foto: Kurir

Inače, Kurir je ranije objavio uznemirujuć video-snimak nesreće koja je potresla sve, gde se vidi kako "hjunadaji" u kom je bila porodica skreće na zeleno svetlo na semaforu, dok se "audi" koji vozi osumnjičeni Nikola D. velikom brzinom sa bočne strane udara vozilo koje se nakon toga zakucalo u banderu i semafor. "Audi" se nakon toga okreće nekoliko puta na cesti i zaustavlja se.

Video snimak nesreće na Novom Beogradu možete pogledati ispod

Snimak saobraćajne nesreće na Novom Beogradu Izvor: Kurir