Trenutno stanje učesnika, kao ni uzrok buktinje, nije poznato
Saobraćajna nesreća
"MERCEDES" IZGOREO KOD SMEDEREVA Buktinja u potpunosti "progutala" vozilo, prolaznici u čudu gledali! (VIDEO)
Slušaj vest
Automobil, marke "mercedes", izgoreo je danas između Kolara i Vodnja, kod Smedereva, u smeru ka Beogradu.
Kako se može videti po snimku Instagram stranice "192_rs", vatra je u potpunosti progutala vozilo, dok se dodaje da se na ovom delu stvaraju gužve.
Trenutno stanje učesnika, kao ni uzrok buktinje, nije poznato.
Uviđajem će biti utvrđene sve okolnosti.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši