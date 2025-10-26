Slušaj vest

Automobil, marke "mercedes", izgoreo je danas između Kolara i Vodnja, kod Smedereva, u smeru ka Beogradu. 

Kako se može videti po snimku Instagram stranice "192_rs", vatra je u potpunosti progutala vozilo, dok se dodaje da se na ovom delu stvaraju gužve. 

Trenutno stanje učesnika, kao ni uzrok buktinje, nije poznato. 

Uviđajem će biti utvrđene sve okolnosti. 

Kurir.rs

Ne propustiteBeogradSTRAŠAN PRIZOR U CENTRU BEOGRADA: Vatra progutala 3 automobila, stakla porazbijana, unutrašnjost potpuno spržena (VIDEO)
požar
SrbijaBUKTINJA U POTPUNOSTI PROGUTALA VOZILO Izgoreo automobil na auto-putu kod Rume: Građani priskočili da pomognu! (FOTO)
pozar-5.png
SrbijaDRAMA NA MIŠELUKU, VATRA PROGUTALA AUTOMOBIL: Vozilo u potpunosti izgorelo uprkos brzom dolasku vatrogasaca (VIDEO)
požar Novi Sad
HronikaOTKRIVENO KO JE SRPKINJA KOJA JE IZGORELA NA GRANICI SLOVENIJE I ITALIJE Njena ćerka (8) u teškom stanju! Vozila odletela 60 metara od siline udara! ŠOK PRIZORI
nesreca.jpg