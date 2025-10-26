Slušaj vest

Bezbednost dece u vrtićima i školama oduvek je bio prioritet, a uvođenjem video-nadzora koji koristi veštačku inteligenciju za analizu u vrtićima i većini beogradskih osnovnih škola ta bezbednost je podignuta na viši nivo!

Poslednji primer dogodio se na teritoriji opštine Mladenovac gde su, kako Kurir saznaje, u dve osnovne škole pametne kamere registrovale sumnjivo kretanje u dvorištima, što je na kraju dovelo do zaplene određene količine narkotika i hapšenja jednog osumnjičenog.

Prvi slučaj dogodio se u selu Kovačevac, gde je Služba obezbeđenja Grada Beograda sistemom pametnog video-nadzora posle ponoći zabeležila sumnjivo kretanje u dvorištu škole.

- Operater u komandnom centru je na kameri primetio da je sumnjiva osoba nešto ostavila u dvorištu OŠ "Živomir Savković", nakon čega je komandno-operativni centar obavestio nadležnu policijsku stanicu. Patrola je odmah izašla na teren i obavila uviđaj tokom kojeg je utvrđeno da je osumnjičeni sakrio marihuanu u šupljini šipke od ljuljaške! Diler je identifikovan uz pomoć video-analitike i prostorno-vremenskih veza, što je omogućilo njegovo privođenje i procesuiranje, a reč je o naročito narocito drskom činu koji prepoznaje i krivični zakon jer je reč o rasturanju droge unutar školskog dvorista - kazao je sagovornik Kurira.

Drugi slučaj dogodio se takođe na teritoriji opštine Mladenovac, u matičnoj Osnovnoj školi "Kosta Đukić" kod banje Selters.

- Zahvaljujući pametnom video-nadzoru registrovana je osoba koja je u školskom dvorištu nešto zakopala. Odmah je alarmirana policija i otkriveno je da je u dvorištu zakopano oko 15 grama spida - kazao je izvor Kurira.

Biljana Šahrimanjan Obradović, istraživačica iz Centra za strateške analize, ranije je za Kurir ispričala da je Grad Beograda uveo video-nadzor koji koristi veštačku inteligenciju za analizu u većini osnovnih škola u Beogradu.

Foto: Kurir Televizija