"Saobraćajne nesreće se događaju iznenada i nose velike žrtve te je baš zbog toga važno da se strogo poštuju svi propisi, kao i da se ponekad ne uradi čak ni nešto što je dozvoljeno", izjavio je saobraćajni veštak i profesor na Saobraćajnom fakultetu Boris Antić i dodao da je alkohol jedan od uticajnijih elemenata koji doprinosi nesrećama u saobraćaju, nakon tragične pogibije porodice koja je usmrćena u strašnom sudaru na Novom Beogradu.

- Tek kada budemo imali sve elemente koje prikupi tužilaštvo, moći će da se uradi ekspertiza, odnosno saobraćajno-tehničko veštačenje i da se utvrde pojedini elementi. Ono što pomaže u celoj ovoj priči jeste da je taj deo grada dobro pokriven video-nadzorom, tako da pretpostavljam da će jedan od dokaza da bude i video-snimak te saobraćajne nezgode na osnovu kojeg će moći pouzdano da se utvrdi na koji način je došlo do nje - dodao je Antić.

Podsećamo, sinoć je na Novom Beogradu došlo do stravične saobraćajne nesreća, u kojoj je poginula tročlana porodica — saobraćajni policajac Bojan Ž. (43), njegova supruga Dijana K. (38) i njihov devetogodišnji sin — a za koji je osumnjičen Nikola Đ. (24), koji je, prema dosadašnjoj istrazi, prošao kroz crveno svetlo na semaforu pod dejstvom alkohola.

Poginula porodica Foto: Kurir

Pijan prošao na crveno

Komentarišući to što je vozač koji je prošao kroz crveno svetlo bio pod dejstvom alkohola, Antić je kazao da je upravo alkohol jedan od uticajnijh elemenata koji je i u svetu i kod nas istaknut kao nešto što doprinosi nastanku nezgode.

Kako je pojasnio, čovek koji je pod dejstvom alkohola radi neke stvari koje inače ne bi uradio, a neke stvari koje su obavezne da se urade — ne uradi. U automobilu "audi" kojim je upravljao Nikola Đ. iz Brčkog kome je nakon nesreće izmereno da je vozio pod dejstvom alkohola, tačnije naduvao je 1,17 promila alkohola u krvi bio je i suvozač, njegov prijatelj i sugrađanin Jovan P. (24) koji je tom prilikom zadobio teške telesne povrede i nalazi se u Urgentnom centru u Beogradu.

- Ovaj vozač bio je u obavezi da se zaustavi na crveni signalni pojam, što nije učinio - istakao je Antić.

Govoreći o zaprećenim kaznama, Antić kaže da samim tim što je ova saobraćajna nezgoda izazvana pod uticajem alkohola, predviđene su strože sankcije koje za to delo idu od pet do 15 godina. Smatra da su sankcije dovoljno stroge jer, kako navodi, za jednu saobraćajnu nezgodu se dobije 15 godina zatvora, a za jedno ubistvo u kome učestvuje neko ko ima kriminogenu strukturu, može da se dobije manja sankcija zatvora.

- Mislim da su kazne dobro odmerene - dodao je.

Problematičnost u saobraćaju u svetu je jedan od vodećih problema, kazao je Antić i dodao da se politike i međunarodne institucije suočavaju sa tim problemom i sprovode niz mera da bi se nivo bezbednosti u saobraćaju unapredio.

Antić ističe da ne postoji jedinstven recept kako bi se taj problem u potpunosti rešio.

- Mora da se radi na stotinama stvari. Jedna od stvari je strategija bezbednosti saobraćaja koju mi imamo, ali postavlja se pitanje koliko je elemenata i strategije bezbednosti saobraćaja realizovano. Takođe, finansiranje bezbednosti saobraćaja je kod nas na veoma upitnom nivou. Lokalne samouprave ne dobijaju dovoljno novca da bi mogle da sprovode mere koje će voditi ka unapređenju bezbednosti saobraćaja - kazao je Antić.

Dodaje da je potrebna edukacija, marketing o bezbednosti saobraćaja i drugo.

- Mnogo je stvari o kojima moramo da brinemo da bismo zaista podigli nivo bezbednosti saobraćaja na viši nivo. Niko danas nije izašao na ulicu, seo u svoj automobil i rekao 'ja danas idem da ubijem nekoga'. Niti je seo u svoj automobil i rekao 'ja idem danas da poginem'. Saobraćajne nezgode su nešto što se svuda u svetu događa. Ali, moramo voditi računa da one obaveze koje imamo — strogo poštujemo, da ponekad ne radimo čak ni ono što nam je dozvoljeno - naglasio je Antić.

Kako je zaključio, bolje je izgubiti neki trenutak u životu u smislu sačekati nešto, nego izgubiti život u trenutku.

- Saobraćajne nezgode se događaju iznenada i zaista odnose velike žrtve - upozorio je Antić.

Uznemirujući snimak!

Inače, Kurir je ranije objavio uznemirujuć video-snimak nesreće koja je potresla sve, gde se vidi kako "hjunadaji" u kom je bila porodica skreće na zeleno svetlo na semaforu, dok se "audi" koji vozi osumnjičeni Nikola D. velikom brzinom sa bočne strane udara vozilo koje se nakon toga zakucalo u banderu i semafor. "Audi" se nakon toga okreće nekoliko puta na cesti i zaustavlja se.

Video snimak nesreće na Novom Beogradu možete pogledati ispod:

Osumnjičenom Nikoli D. određeno je zadržavanje u trajanju od 48 sati nakon čega će biti saslušan u tužilaštvu.

