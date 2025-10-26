Slušaj vest

U toku dana u Novom Pazaru zabeležena su dva odvojena incidenta u kojima su povređene dve osobe.

- U popodnevnim satima mlada žena pokušala je da sebi oduzme život nanoseći više ubodnih rana po telu. Prema nezvaničnim informacijama, ona je otišla na periferiju grada, gde je pronađena i hitno prevezena u Opštu bolnicu Novi Pazar. Lekarski tim joj je ukazao neophodnu pomoć, a stepen povreda za sada nije poznat - potvrdio je izvor za RINU upoznat sa slučajem.

U večernjim satima, u centru grada, dogodio se i drugi incident.

- Ženska osoba nožem je zadala nekoliko uboda svom emotivnom partneru u predelu butina. Povređeni muškarac je sam potražio lekarsku pomoć u Opštoj bolnici Novi Pazar, gde mu je ukazana medicinska pomoć - dodaje izvor.

Nadležni organi sprovode istragu o okolnostima oba događaja.

SOS telefon osobama koje razmišljaju o samoubistvu

Broj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva - lekari Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević".

Služba urgentne psihijatrije prima pacijente 24 sata bez zakazivanja, bez knjižice i bez plaćanja, a Centar za mentalno zdravlje od 9 do 18 prima bez zakazivanja.

Kurir.rs/Rina

