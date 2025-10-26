Hronika
TEŠKA NESREĆA U MLADENOVCU! VOZAČ POKOSIO PEŠAKA, PA DAO GAS I POBEGAO: Muškarac s teškim povredama prevezen u Urgentni centar
Muškarac (69) prebačen je sa težim povredama u Urgentni centar nakon što je oko 17 sati oboren na pešačkom prelazu u Mladenovcu!
Vozač automobila, kako se nezvanično saznaje, nije se zaustavio nakon obaranja pešaka već je dao gas i pobegao sa mesta nesreće.
Policija trenutno svim raspoloživim snagama traga za vozačem.
