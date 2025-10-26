Slušaj vest

Muškarac (69) prebačen je sa težim povredama u Urgentni centar nakon što je oko 17 sati oboren na pešačkom prelazu u Mladenovcu!

Vozač automobila, kako se nezvanično saznaje, nije se zaustavio nakon obaranja pešaka već je dao gas i pobegao sa mesta nesreće.

Policija trenutno svim raspoloživim snagama traga za vozačem.

