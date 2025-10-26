Slušaj vest

Dva mladića koja su sinoć povređena tokom obračuna u Čačku i koja su zadobila ubodne rane, trenutno su u stabilnom stanju, prema prvim nezvaničnim informacijama.

- Oba pacijenta su stabilnih vitalnih parametara, prvi je na odeljenju hirurgije, a drugi je posle operativnog zahvata stabilno i nalazi se u jedinici intezivne nege - rekao je izvor upoznat sa slučejem.

Podsetimo, sinoć nakon obračuna u Čačku, u Opštu bolnicu primljena su dva pacijenta sa ubodnim ranama.