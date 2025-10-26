Sinoć, nakon obračuna u Čačku, u Opštu bolnicu primljena su dva pacijenta sa ubodnim ranama
Detalji ubadanja
POZNATO STANJE IZBODENIH MLADIĆA U ČAČKU Kafanska svađa prerasla u KRVAVI sukob: Povređeni starosti samo 19 i 20 godina
Slušaj vest
Dva mladića koja su sinoć povređena tokom obračuna u Čačku i koja su zadobila ubodne rane, trenutno su u stabilnom stanju, prema prvim nezvaničnim informacijama.
- Oba pacijenta su stabilnih vitalnih parametara, prvi je na odeljenju hirurgije, a drugi je posle operativnog zahvata stabilno i nalazi se u jedinici intezivne nege - rekao je izvor upoznat sa slučejem.
Podsetimo, sinoć nakon obračuna u Čačku, u Opštu bolnicu primljena su dva pacijenta sa ubodnim ranama.
Mediji prenose da je do sukoba došlo ispred jednog ugostiteljskog objekta u Čačku, kada je najpre došlo do verbalne rasprave između više osoba, preneo je RTS. Tokom svađe, kako navode, jedan od učesnika izvukao je nož i zadao više uboda dvojici mladića.
Kurir.rs/192_rs
Reaguj
Komentariši