Dva mladića koja su sinoć povređena tokom obračuna u Čačku i koja su zadobila ubodne rane, trenutno su u stabilnom stanju, prema prvim nezvaničnim informacijama. 

- Oba pacijenta su stabilnih vitalnih parametara, prvi je na odeljenju hirurgije, a drugi je posle operativnog zahvata stabilno i nalazi se u jedinici intezivne nege - rekao je izvor upoznat sa slučejem. 

Podsetimo, sinoć nakon obračuna u Čačku, u Opštu bolnicu primljena su dva pacijenta sa ubodnim ranama.

Mediji prenose da je do sukoba došlo ispred jednog ugostiteljskog objekta u Čačku, kada je najpre došlo do verbalne rasprave između više osoba, preneo je RTS. Tokom svađe, kako navode, jedan od učesnika izvukao je nož i zadao više uboda dvojici mladića.

