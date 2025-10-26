Slušaj vest

Na putevima Srbije život je izgubilo 390 osoba od početka ove godine, dok je povređenih u saobraćajnim nezgodama čak 15.320, objavila je večeras Agencija za bezbednost saobraćaja (ABS).

''Tragedije na putevima ne prestaju, životi se gase. Današnja tragedija treba da bude kap koja je prelila čašu. Brojke su frapantne, šokantne. To nisu samo brojke - iza svakog broja stoji jedan život, jedno ime i prezime, nečije dete, brat, sestra, prijatelj. Svaki nesavesni vozač rizikuje sopstveni život, ali i živote svih u saobraćaju. Svako javljanje na telefon tokom vožnje, nepažnja ili neopreznost mogu da se završe tragično, u sekundi, i uvek je kriv neko drugi'', navedeno je u saopštenju ABS.

Kako su naveli, krivac je vrlo često sam pojedinac koji je nesvestan svoje odgovornosti, pijan seo za volan.

'Jednostavno rešenje za sprečavanje ovakvih tragedija ne postoji, ali jedno je sigurno - oštriji zakoni i strože kazne daju rezultate'', navedeno je.

Agencija za bezbednost saobraćaja sprovodi preventivne kampanje i u saradnji sa drugim institucijama radi na podizanju svesti o bezbednosti saobraćaja, navodi se u saopštenju.

''Trudimo se da na različite načine dopremo do svesti dece, mladih, vozača, biciklista i svih učesnika u saobraćaju - da probudimo svest da svaki pojedinac mora voditi računa o bezbednom ponašanju u saobraćaju, i zbog sebe i zbog drugih. Radi se sistemski, u saradnji sa medijima, policijom, institucijama, školama, organizacijama, ali je to najmukotrpniji posao - promena svesti, promena navika i ponašanja u svakodnevnom učestvovanju u saobraćaju'', navedeno je.

V.d. direktora Agencije za bezbednost saobraćaja Branko Stamatović izjavio je da je pročitao danas izjavu veštaka koji kaže da je maksimalna kazna za ovakvo delo 15 godina i upitao da li tri ugašena života zaista vrede samo 15 godina zatvora.

''Zar jedna porodica zaslužuje da se zauvek ugasi, a da neko posle deceniju i po izađe i nastavi život kao da ništa nije bilo? Ističem da ovakva dela zaslužuju kaznu kao za svirepo ubistvo s predumišljajem - 40 godina zatvora. Kada kazna za vožnju pod uticajem alkohola koja odnosi živote bude 40 godina zatvora, niko neće olako sesti za volan ako zna da je popio i gutljaj alkohola", poručio je Stamatović.

Uvođenje trajnog oduzimanja vozila, bez obzira čije je vlasništvo, kao i drastično povećanje novčanih kazni, načini su da se ova krvava statistika zaustavi, uz kontinuirano sprovođenje preventivnih aktivnosti, navedeno je u saopštenju.

Agencija za bezbednost saobraćaja, zajedno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova - Upravom saobraćajne policije, već radi na postavljanju novih stacionarnih i mobilnih radara, koji će beležiti ne samo prekoračenje brzine, već i korišćenje telefona tokom vožnje, kao i nevezivanje sigurnosnog pojasa.

"Uređaji su već nabavljeni, a njihovo puštanje u rad očekujemo ubrzo. Apelujem na sve učesnike u saobraćaju - poštujte propise, jer će kazne stizati i bez prisustva policije! Poštujte propise zbog svoje bezbednosti, kao i bezbednosti svih u saobraćaju. Zalagaćemo se za promenu zakona po kojem će se bahati vozači koji voze pod dejstvom alkohola posebno sankcionisati, a novčane kazne biti znatno veće. Nema opravdanja da sednete za volan ako ste popili i jednu čašicu alkohola. Naša misija je jasna - nulta tolerancija prema bahatosti i nesavesnosti i znatno veće kazne za saobraćajne prekršaje", istakao je Stamatović.

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je jutros oko 00.50 časova, u Ulici Omladinskih brigada na Novom Beogradu došlo do sudara dva automobila, marke ''audi'' i ''hjundai'', u kojem su tri osobe smrtno stradale.

"Vozač 'audija' N.Đ. (2001), državljanin BiH, uhapšen je zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja. Utvrđeno je da je upravljao vozilom pod dejstvom alkohola u organizmu od 1,17 promila", rekao je Dačić, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova.