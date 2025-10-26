Slušaj vest

Državljanin BiH Nikola Đ. (24) koji je prošle noći izazvao tešku saobraćajnu nesreću u Novom Beogradu, kada je audijem prošao kroz crveno svetlo na raskrsnici i udario hjundai u kom su bili supružnici s detetom od 9 godina, osim na alkohol i to od 1,17 promila koliko mu je izmereno u krvi, bio je pozitivan i na narkotike, tačnije marihuanu.

Njemu je juče nakon nesreće određeno zadržavanje od 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu za teško delo protiv bezbednosti

javnog saobraćaja biti sproveden na saslušanje u Više tužilaštvo u Beogradu.

1/10 Vidi galeriju Fotografije teške nesreće na Novom Beogradu Foto: Kurir, Screenshot

- Nikoli Đ. je nakon privođenja i alko-testiranja urrađen i test na narkotike koji je pokazao da je konzumirao marihuanu - kaže

izvor Republike.

Bojan Ž. (43), njegova supruga D. K. i maloletni sin (9) nastradali su u stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na Novom

Beogradu, protekle noći. Naime, kako saznaje Nova, Bojan Ž. je rodom iz Šapca.

Snimak saobraćajne nesreće na Novom Beogradu Izvor: Kurir

On je radio u stanici na auto-putu, pa je potom radio u presretačima.

Kako se saznaje, poslednja pozicija na kojoj je bio zaposlen jeste vođa sektora u stanici Saobraćajne policijske ispostave Jug,

Uprave saobraćajne policije za grad Beograd.