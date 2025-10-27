Lekari mu se bore za život

On će danas biti saslušan po skraćenom postupku u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

U krvi mu je nađeno oko 1,17 promila alkohola i kanabis.

Na mestu su stradarli saobraćajni policajac Bojan Živković (43), njegova supruga Dijana Kaiš (38) i devetogodišnji sin Mihajilo.

U Urgentnom centru u teškom stanju nalazi se suvozač iz "audija" Jovan P. iz BiH koji je imao oko jedan promil alkohola. Njemu su lekari konstatovali teške povrede opasne po život u vidu unutrašnjeg krvarenja.

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je noćas, oko 00.50 časova, u ulici Omladinskih brigada u Novom Beogradu, došlo do sudara dva automobila,marke "audi" i "hjundai", u kojem su tri osobe smrtno stradale.

"Vozač ‘audija’ N. Đ. (24), državljanin BiH, uhapšen je zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja. Utvrđeno je da je upravljao vozilom pod dejstvom alkohola u organizmu od 1,17 promila.

Smrtno je nastradala porodica koja je bila u "hjundaiju" - muškarac (43), žena (38) i dete (9), dok je suvozač iz "audija" prevezen u Urgentni centar.

Nikola Đ. će biti određeno zadržavanje do 48 sati i, uz krivičnu prijavu, biće sproveden nadležnom tužilaštvu.

"Izražavam najdublje saučešće porodicama stradalih i ističem da ćemo nastaviti sa najstrožim kontrolama i sankcijama prema svima koji svojom bahatom i neodgovornom vožnjom ugrožavaju živote građana", izjavio je Dačić.

Poginuo divan čovek

- Bojan Živković, pripadnik saobraćajne policije je poginuo u saobraćajnoj nesreći na Novom Beogradu zajedno sa njegovom suprugom i sinom. Pijani i bahati vozač prošao je na crveno na semaforu i zakucao se u njih. Od siline udarca Bojan i njegova porodica su preminuli na licu mesta. Ovo je za svaku osudu. Otišao je jedan divan čovek, koji je voleo i pošteno radio svoj posao, baš kao i njegov otac koji je otišao u penziju. Ubica je zavio u crno jednu domaćinsku porodicu i vrlo poštovanu. Doživotna za osumnjičenog - samo je jedana od objava koja se može pročitati na društvenim mrežama gde je i objavljena crno-bela fotografija nastradalog policajca.

- Naš Boki nije bio samo dobar čovek, bio je stub svoje porodice i prijateljstva. Porodičan čovek, veseljak, domaćin - takvih je danas malo. Ljudi se nisu družili s njim zbog interesa, već zato što je imao dušu - priča on za Srbiju Danas, i nastavlja:

- Kada bismo sedeli u restoranu, za njegovim stolom je uvek bilo najmanje 20 ljudi. Svi su voleli da budu u njegovom društvu jer je umeo da nasmeje, da smiri, da sasluša. Bio je čovek koji okuplja ljude. Nikada nisam čuo da je iko za njega rekao ružnu reč - priča Bojanov prijatelj.

Dodaje da su se poslednji put videli pre nekoliko dana:

- Bio je skroman, a velik u svakom smislu. Poslednji put smo se videli pre par dana. Smejali smo se, šalili… nisam ni slutio da je to poslednji put. Tragedija. Ovakav čovek se retko rađa - zaključuio je bliski prijatelj tragično stradalog Bojana Živković (43).