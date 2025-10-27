Slušaj vest

Novosađanka M. K. (39), koja se sumnjiči da je usmrtila svoje novorođenče 20. oktobra, posle sedam dana provedenih u bolnici prebačena je iz Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine u Specijalnu zatvorsku bolnicu u Beogradu, saznaje Kurir.

Prema nezvaničnim informacijama, žena trenutno nije sposobna da daje iskaz, jer je u teškom psihofizičkom stanju.

1/9 Vidi galeriju Mesto u Novom Sadu gde je pronađena mrtva beba Foto: Instagram/192_rs

Podsetimo, prošlog ponedeljka ujutru stanare Bulevara cara Lazara 48 probudile su užasne vesti, na travi ispred zgrade pronađeno je beživotno telo novorođenčeta! Samo nekoliko desetina metara dalje, u Lovćenskoj 9, stanari su prijavili da se u zgradi nalazi ženska osoba u nesvesnom stanju.

Istragom je utvrđeno da je porodilja M.K. prethodne noći sama donela dete na svet, van bolnice, nakon čega ga je, kako se sumnja, ostavila napolju u travi, gde je beba ubrzo preminula. Policija je ubrzo pronašla i privela majku, kod koje su lekari utvrdili da se neposredno pre toga porodila.

Kako smo ranije pisali, preliminarni rezultati obdukcije pokazali su da je novorođenče umrlo od hipotermije, beba je, nakon što je ostavljena u travi, ubrzo preminulo. Tog jutra je, podsećamo, u Novom Sadu bilo veoma hladno, pa beba nije mogla da preživi na otvorenom.

- Preliminarni rezultati obdukcije pokazali su da je novorođenče rođeno živo, ali s obzirom na to da je ostavljeno na travi, umrlo je zbog hladnoće. Sumnja se da se majka porodila negde oko dva sata iza ponoći, a beba je pronađena tek oko sedam ujutru kada je hitna pomoć mogla samo da konstatuje smrt - saopštila je Keneški.