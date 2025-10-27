Slušaj vest

Greota za komšiju, živeo je neki samotnjačkim životom, ali nikome nije smetao ovde. Kad je ostao bez posla odao se alkoholu... Šteta, niko nije zaslužio da skonča kao naš Ljubivoje! Mogao je da uspe u životu zajedno sa rođakom koji je bio poznati bokser, ali nije imao taj pokretač u sebi.

Ovo su za Kurir ispričale komšije Ljubivoja R. (71) koji je izgoreo u požaru koji je u subotu ujutro izbio u njegovoj trošnoj udžerici u naselju Novo selo, 12 kilometara od centra Niša. Iako se u početku smatralo da je požar izazvao opušak cigarete, komšije sada kažu da je moguće i da je žar ispao iz peći i pao na zapaljiv materijal oko šporeta.

Komšije su prve primetile dim iz trošne kuće u subotu oko sedam sati ujutru i odmah su pozvali policiju. Ubrzo je stigla i Hitna pomoć, ali lekari su mogli samo da konstatuju smrt bivšeg radnika fabrike "Plastike" koja je poslovala u okviru nekadašnje Elektronske industrije Niš.

Foto: Kurir

- Komšija Ljubivoje već godinama nema struju tako da bismo isključili kvar na instalacijama kao mogući uzrok požara. Pominjalo se i da je možda požar izbio zbog sveće, ali pošto je već svanulo kad je izbio požar verovatno sveća u to vreme i nije bila upaljena. Komšija Ljubivoje jeste pušio, tako da je moguće da je opušak izazvao požar, ali verovatnije deluje da je reč o žaru iz peći koji je ispao iz ložišta - rekao je za Kurir jedan od komšija.

Ljubivojevi poznanici kažu da on, osim mlađe sestre, ima i sestrića koji ne živi u Nišu.

- Ljubivoje je živeo sam. Imao je dve sestre od kojih je jedna umrla dok je druga u Somboru. Ona mu je slala pakete, ali čovek kao da se predao. Krov mu je pao još pre desetak godina i opština mu je davala građevinski materijal da popravi to, ali on ništa nije učinio - priča jedan od njegovih komšija.

Sagovornik Kurira dodaje da je Ljubivoje radio u "Plastici", ali da je tu ostao bez posla.