Oni su pre utakmice Srbija-Albanija pokušali da unesu rekvizite i delove odeće sa obeležjima UČK, a nakon hapšenja, jedan je još uvek u pritvoru, dok je drugi sklopio sporazum, potvrđeno nam je u Višem tužilaštvu u Prokuplju.

Albanac E.E, državljanin Italije, je u momentu hapšenja u automobilu imao dečiju majicu sa ovim obeležjima, pa je Viši sud u Porkuplju prihvatio sporazum, te je on platio novčanu kaznu od 500.000 dinara i sudske troškove, a izrečena mu je i mera zabrane ulaska u Srbiju.

Pre njega, uhapšen je na istom prelazu i D.P. (53) u čijem automobilu je pronađeno pet torbi u kojima se nalazilo 244 zastave, 22 majice i 86 kačketa sa natpisom UČK, zatim 65 dukserica sa likom Agima Ramadanija, 58 šalova sa grbom Albanije i 92 tradicionalne kape “ćelepoše”.