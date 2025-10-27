Slušaj vest

Policija će podneti krivičnu prijavu protiv 31-godišnjaka koji je sa 2,17 promila alkohola u krvi izazvao udes u okolini Knjaževca u kom je lakše povređen njegov suvozač (15), saopšteno je danas.

Vozač "audija" je, po navodima policije, u stanju potpune alkoholisanosti izgubio kontrolu nad vozilom i udario u betonsku ogradu, a potom sleteo pored puta.

Policija je tokom vikenda na području Zaječarskog okruga otkrila 117 saobraćajnih prekršaja a prekršajne prijave podneće protiv trojice vozača koji su imali od 1,2 do 1,48 promila alkohola u krvi.

Kurir.rs/Beta

Ne propustiteHronikaVOZAČ AUDIJA SMRTI U KRVI IMAO 1,17 PROMILA: Oglasio se ministar Dačić povodom strašne nesreće u Novom Beogradu u kojoj je stradala cela porodica
Screenshot 2025-07-27 091753.png
HronikaNOVI DETALJI STRAVIČNE SAOBRAĆAJNE NESREĆE NA NOVOM BEOGRADU: Nikola drogiran i pijan ugasio tročlanu porodicu, i suvozač iz audija smrti imao alkohol u krvi
Saobracajka, Bojan Zivkovic poginuli policajac, foto MUP RS privatna arhiva (3).jpg
HronikaPIJANI VOZAČ KOJI JE USMRTIO TROČLANU PORODICU NA NOVOM BEOGRADU BIO POZITIVAN I NA DROGU Novi detalji jezive nesreće: Evo šta je konzumirao!
saobraćajna nesreća Novi Beograd
HronikaPIJAN PROŠAO NA CRVENO I USMRTIO TROČLANU PORODICU! Veštak o tragediji na Novom Beogradu: Evo kolika KAZNA preti vozaču (24) audija! (FOTO, VIDEO)
Saobracajka, Bojan Zivkovic poginuli policajac, foto MUP RS privatna arhiva (2).jpg
HronikaOVO JE POGINULI POLICAJAC KOJI JE IZGUBIO ŽIVOT SA SUPRUGOM I DETETOM NA NOVOM BEOGRADU! Pijani i bahati vozač prošao na crveno pa se zakucao u porodicu
Saobracajka, Bojan Zivkovic poginuli policajac, foto MUP RS privatna arhiva.jpg
HronikaDETE JE OD SILINE UDARCA UPALO U GEPEK! NIJE SE ČUO NIJEDAN GLAS! Očevidac opisao stravične detalje nesreće na Novom Beogradu gde je poginula tročlana porodica!
Saobraćajna nesreća