OVO JE OSUMNJIČENI NIKOLA, IZAZVAO STRAVIČNU NESREĆU U KOJOJ JE POGINULA CELA PORODICA: Pijan i drogiran prošao kroz crveno na Novom Beogradu (foto)
Nikola Đ. (24) iz Brčkog osumnjičen je da je skrivio saobraćajnu nesreću u subotu posle ponoći na Novom Beogradu, kada je upravljajući automobilom marke "audi" pod dejstvom alkohola i narkotika prošao kroz crveno i zakucao se u "hjundaji" u kom je bila tročlana porodica - policajac Bojan Živković (43), njegova supruga Dijana Kajiš (38) i njihov devetogišnji sin koji su od siline udarca preminula na licu mesta.
Nesreća se, podsetimo, dogodila 25. oktobra sat vremena iza ponoći na raskrsnici ulica Heroji sa Košara i Omladinskih brigada, kod kule West 65 na Novom Beogradu. Tročlana porodica je preminula na licu mesta, dok su osumnjičeni vozač i njegov suvozač Jovan P. (24) iz Brčkog, zadobili lakše, odnosno teške telesne povrede.
Nikoli Đ. iz Brčkog nakon nesreće izmereno da je vozio pod dejstvom alkohola, tačnije naduvao je 1,17 promila alkohola u krvi, a nakon testa na droge utvrđeno je da je pozitivan na marihuanu. Takođe, pod dejstvom alkohola bio je i njegov suvozač Jovan P. kome se lekari bore za život u Urgentnom centru.
Istragu povodom nesreće vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu, gde će danas biti saslušan osumnjičeni vozač "audija".