Nikola Đ. (24) iz Brčkog osumnjičen je da je skrivio saobraćajnu nesreću u subotu posle ponoći na Novom Beogradu, kada je upravljajući automobilom marke "audi" pod dejstvom alkohola i narkotika prošao kroz crveno i zakucao se u "hjundaji" u kom je bila tročlana porodica - policajac Bojan Živković (43), njegova supruga Dijana Kajiš (38) i njihov devetogišnji sin koji su od siline udarca preminula na licu mesta.

Nesreća se, podsetimo, dogodila 25. oktobra sat vremena iza ponoći na raskrsnici ulica Heroji sa Košara i Omladinskih brigada, kod kule West 65 na Novom Beogradu. Tročlana porodica je preminula na licu mesta, dok su osumnjičeni vozač i njegov suvozač Jovan P. (24) iz Brčkog, zadobili lakše, odnosno teške telesne povrede.

Osumnjičeni Nikola Đ. iz Brčkog Foto: Društvene Mreže

Nikoli Đ. iz Brčkog nakon nesreće izmereno da je vozio pod dejstvom alkohola, tačnije naduvao je 1,17 promila alkohola u krvi, a nakon testa na droge utvrđeno je da je pozitivan na marihuanu. Takođe, pod dejstvom alkohola bio je i njegov suvozač Jovan P. kome se lekari bore za život u Urgentnom centru.