ŽENA ZLOSTAVLJALA SUPRUGA U BLACU: Čovek sa povredama došao u dom zdaravlja! Ovo nije prvi put
U domu zdravlja u Blacu, tridesetpetogodišnji muškarac je zatražio medicinsku pomoć zbog nasilja u porodici.
Njega je, kako nezvanično saznajemo, maltretirala, odnosno zlostavljala supruga.
Na sreću, čovek nije imao teže telesne povrede.
- Ovo nije prvi put da se mušarci ovoj zdravstvenoj ustanovi javljaju sa sličnim problemima, a nedavno je jedan šezdesetjednogodišnji muškarac potražio lekarsku pomoć jer ga je zlostavljao sin - kaže izvor Kurira.
U domu zdravlja u Blacu kažu da sve te slučajeve uredno beleže u protokol.
