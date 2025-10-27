Slušaj vest

U domu zdravlja u Blacu, tridesetpetogodišnji muškarac je zatražio medicinsku pomoć zbog nasilja u porodici.

Njega je, kako nezvanično saznajemo, maltretirala, odnosno zlostavljala supruga.

Na sreću, čovek nije imao teže telesne povrede.

- Ovo nije prvi put da se mušarci ovoj zdravstvenoj ustanovi javljaju sa sličnim problemima, a nedavno je jedan šezdesetjednogodišnji muškarac potražio lekarsku pomoć jer ga je zlostavljao sin - kaže izvor Kurira.

U domu zdravlja u Blacu kažu da sve te slučajeve uredno beleže u protokol.

