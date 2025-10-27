Slušaj vest

Odmah potom drifter početnik je pobegao i za sobom ostavio karambol i štetu vlasnicima parkiranih automobila.

Na sreću, povređenih nema a vozaču koji je pobegao ostao je branik s registarskom oznakom. Uviđaj je u toku.

Kurir.rs/Instagram 192

