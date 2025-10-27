U Kostolcu se desila nezapamćena nezgoda kada je vozač pokušao da driftuje pa izudarao parkirana vozila?!
luda noć
NEZABELEŽEN KARAMBOL U KOSTOLCU: Pokušao da driftuje, pa polupao parkirana kola na ulici i pobegao! Ali stigao ga peh: Otpao mu branik s tablicom?! (FOTO)
Odmah potom drifter početnik je pobegao i za sobom ostavio karambol i štetu vlasnicima parkiranih automobila.
Na sreću, povređenih nema a vozaču koji je pobegao ostao je branik s registarskom oznakom. Uviđaj je u toku.
Kurir.rs/Instagram 192
