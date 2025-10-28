Slušaj vest

Srbija se još uvek oporavlja od šoka izazvanog tragičnom nesrećom kada je poginula tročlana porodica, saobraćajni policajac Bojan Ž. (43), njegova supruga Dijana K. (38) i njihov devetogodišnji sin, a za koju je osumnjičen Nikola Đ. (24), koji je, prema dosadašnjoj istrazi, prošao kroz crveno svetlo na semaforu pod dejstvom alkohola i narkotika.

Statistika jasno ukazuju da su alkohol i prebrza vožnja dva najčešća uzroka saobraćajnih nesreća. Čak i manja količina alkohola značajno usporava reakcije, umanjuje sposobnost procene brzine i udaljenosti, dok povećava samopouzdanje do te mere da vozač često precenjuje svoje sposobnosti. Posledice su često kobne, od lakih povreda do smrtnog ishoda.

Stručnjaci ističu da je upravo alkohol često ključni faktor koji drastično povećava rizik od tragedija na putu, a sve češće se postavlja pitanje - koliko još tragedija bi trebalo da se dogodi da bismo shvatili ozbiljnost ovakve surove vožnje?

Docent Saobraćajnog fakulteta u Beogradu, Emir Smailović, objasnio je za Kurir šta su najčešći uzročnici nesreća, nalik ovoj na Novom Beogradu.

- Najveći uzročnik svih saobraćajnih nezgoda svuda u svetu, pa i kod nas, je nepažnja, koja je najčešće uzrokovana nekom dodatnom distrakcijom. To može biti alkohol ili neki drugi razlog. Što se tiče saobraćajke na Novom Beogradu i video snimka same nesreće, mi vidimo kombinaciju nekoliko uticajnih faktora: nepoštovanje svetlosnog saobraćajnog znaka, prekoračenje dozvoljene brzine, nereagovanje vozača na saobraćajnu situaciju - rekao je Smailović i dodao:

- Pritom, reč je o mladom vozaču, semoforisanoj raskrsnici, brzini, ali i uticaju alkohola i psihoaktivnih supstanci, što je za posledicu imalo ovu saobraćajnu nezgodu.

Analizirajući video snimak nesreće, Smailović se dotakao i nepoštovanja crvenog svetla, na kom se vozač "audija smrti" nije zaustavio.

- Kada je reč o svetlosnom znaku, mislim da će se u istrazi bez problema utvrditi ko je prošao na crveno svetlo, jer je način regulisanja saobraćaja na ovoj raskrsnici takav da vozila imaju takozvani direkcioni levi signal, odnosno levo skretanje koje nije u konfliku sa vozilima iz suprotnog smera. Što znači da dva vozila ako poštuju svetlosne signale ne mogu doći u konflikt, što ovde nije ispoštovano - rekao je naš saogovrnik, pa se osvrnuo i na kazne za ovakva krivična dela.

- Do pre godinu dana, maksimalna kazna za izazivanje saobraćajne nesreće sa umišljame bila je 12 godina, pa je to povećano od 5 do 15 godina. Ako pogledamo neka krivična dela, na primer ubistva, to je onda kazna koja je vrlo primerena ovom delu - zaključio je on.

"Zločin na putu"

S druge strane, pomoćnik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja (ABS) Mirko Koković rekao je za medije da je ovaj udes jasan signal da treba pooštriti kaznenu politiku prema vozačima.

- Vozač je imao 1,76 promila alkohola, a bio je i pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. I kroz razgovor sa prijateljima i poznanicima, i sada kada pričamo, kod mene to izaziva jednu vrstu besa, zato što je trenutak nepažnje, bahatosti i pijanstva ugasio celu porodicu. Odluka da sednete u vozilo u takvom stanju nije greška, to je svesna odluka da naškodite drugom, a i sebi. To nije nezgoda, nije nesreća, jednostavno to je zločin na putu - rekao je Koković

Od početka godine stradalo 390 ljudi Prema najnovijim podacima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, od početka 2025. godine na putevima Srbije život je izgubilo 390 osoba, dok je povređeno više od 15.000 ljudi. Prema zvaničnim podacima, vozači pod dejstvom alkohola izazvali su 3.336 saobraćajnih nesreća u 2025. godini. - Tragedije na putevima ne prestaju, životi se gase. Poslednja tragedija treba da bude kap koja je prelila čašu. Brojke su frapantne, šokantne. To nisu samo brojke, iza svakog broja stoji jedan život, jedno ime i prezime, nečije dete, brat, sestra, prijatelj. Svaki nesavesni vozač rizikuje sopstveni život, ali i živote svih u saobraćaju. Svako javljanje na telefon tokom vožnje, nepažnja ili neopreznost mogu da se završe tragično, u sekundi, i uvek je kriv neko drugi - navedeno je u saopštenju ABS. Ove brojke ukazuju na ozbiljan problem među mladima, koji često zanemaruju rizike povezane sa vožnjom pod uticajem alkohola.

Pored statistike, stvarni život donosi potresne priče, u kojima su porodice koje su izgubile članove, kao i vozači koji su nosioci doživotne krivice.

Udesi koji su zavili u crno čitave porodice

x Tragedija na Novom Beogradu

U noći između 25. i 26. oktobra, vozač "audija" Nikola Đ. (24), državljanin Bosne i Hercegovine, upravljao je vozilom sa 1,76 promila alkohola u krvi i pod uticajem droge. Prošao je kroz crveno svetlo velikom brzinom i udario u vozilo u kojem su se nalazili saobraćajni policajac Bojan Ž. (43), njegova supruga Dijana K. (38) i njihov sin Miloš Ž. (9). Cela porodica tada je stradala na licu mesta.

x Sudar autobusa i automobila kod Čačka

U selu Bečanj kod Čačka, 19. oktobra na magistralnom putu ka Kragujevcu, sudarili su se putnički automobil BMW i autobus. Od siline udarca autobus je sleteo sa puta i udario u stub dalekovoda. Tom prilikom je poginuo vozač automobila Duško C. (54), dok su teške povrede zadobili vozač autobusa prevoznika "Kavim-Čačak" Radisav J. (66) i putnik Petar T. (65).

x Vozio bez vozačke

Mladić Andrija M. (21) poginuo je 20. oktobra u stravičnoj saobraćajnoj nesreći u mestu Lisović kod Barajeva, kada je oko dva sata iza ponoći seo u vozilo iako navodno nije imao položen vozački ispit, izgubio kontrolu nad automobilom marke "reno" i od siline udarca mladić je ispao iz kola. Njegovo telo našli su prolaznici, dok je "reno" bio u kanalu pored puta.

x Sremska Mitrovica u crnom

U petak 17. oktobra poginulo su tri osobe u jezivoj nesreći kod Sremske Mitrovice kada je autobus prevoznika “Sirmium bus”, koji je vozio radnike fabrike Healthcare iz Rume, sleteo s puta i prevrnuo se na krov. U tom momentu u autobusu bilo je više od 80 putnika, od čega je više od 50 zadobilo povrede. Zbog ovog udesa, 20. oktobar je u Sremskoj Mitrovici bio proglašen Danom žalosti.

