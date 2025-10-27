Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu rasvetlili su krivično delo izazivanje opšte opasnosti i uhapsili osumnjičene, A. Š. (21), S. B. (20) i A.Š.(19) iz ovog grada.

- Kako se sumnja, oni su, 10. oktobra, u ulici Koste Racina u Novom Sadu, izazvali požar na automobilu jednog Novosađanina, tako što su ga polili zapaljivom tečnošću - saopšteno je iz Policijske uprave Novi Sad.

Policija je, operativnim radom, identifikovala, pronašla i uhapsila osumnjičene.

Njima je određeno zadržavanje do 48 sati i biće, uz krivičnu prijavu, privedeni osnovnom javnom tužiocu u Novom Sadu.

