Lisice stavljene na ruke osumnjičenima - A. Š. (21), S. B. (20) i A.Š.(19)
POHAPŠENI NOVOSADSKI PIROMANI: Trojica zapalila automobil sugrađaninu, terete se za izazivanje opšte opasnosti!
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu rasvetlili su krivično delo izazivanje opšte opasnosti i uhapsili osumnjičene, A. Š. (21), S. B. (20) i A.Š.(19) iz ovog grada.
- Kako se sumnja, oni su, 10. oktobra, u ulici Koste Racina u Novom Sadu, izazvali požar na automobilu jednog Novosađanina, tako što su ga polili zapaljivom tečnošću - saopšteno je iz Policijske uprave Novi Sad.
Policija je, operativnim radom, identifikovala, pronašla i uhapsila osumnjičene.
Njima je određeno zadržavanje do 48 sati i biće, uz krivičnu prijavu, privedeni osnovnom javnom tužiocu u Novom Sadu.
