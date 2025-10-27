Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas, povodom udesa na Novom Beogradu u kom je stradala tročlana porodica kada je na njihov auto naleteo pijani vozač, da mu je zbog takvih "zločina" žao što je smrtna kazna ukinuta.
"ZBOG OVAKVIH ZLOČINA ŽAO MI JE ŠTO JE UKINUTA SMRTNA KAZNA" Ministar Dačić o saobraćajnoj nesreći u kojoj je stradala cela porodica
"Imao sam priliku da još tokom mog prethodnog mandata u Ministarstvu unutrašnjih poslova, upoznam tragično nastradalog saobraćajnog policajca Bojana Živkovića. Nemam reči da opišem tugu koju osećam što su se tri mlada života ugasila. Zbog ovakvih zločina žao mi je što je smrtna kazna ukinuta", naveo je Ivica Dačić u objavi na Instagramu.
Državljanin BiH N.Đ. (24) uhapšen je zbog sumnje da je u subotu veče, sa 1,17 promila alkohola u krvi izazvao sudar na Novom Beogradu u kom je stradala tročlana porodica.
