Slušaj vest

Evropol je ažurirao listu najtraženijih begunaca i na sam vrh, čak ispred odbeglog vođe kavačkog klana Radoja Zvicera, stavio Nikolu Stankovića (41) za kojim je potetrnicu raspisala Mađarska zbog trgovine drogom i ubistva! Navodi se da je Stanković opasan, kao i da je 2018. naručio ubistvo mađarskog državljanina zbog sukoba oko plaćanja narkotika.

- Rođen je 1. februara 1984., ima 41 godinu, smeđe oči, srpsko-crnogorsko državljanstvo, govori srpski. Igrao je vodeću ulogu u međunarodnoj kriminalnoj organizaciji za trgovinu drogom od 2018. do 2024. Njegov glavni zadatak bio je nabavka droge i njen transport u Mađarsku. Grupa je koristila šifrovane aplikacije za komunikacju - navodi se na zvaničnom sajtu Evropola.

Poternica Evorpola Foto: eumostwanted.eu

Narko-bos

Kako se dodaje, sumnja se da je njegova kriminalna grupa transportovala najmanje 4.822 kilogama marihune, 114 kilograma kokaina kao i amfetaminsko ulje, ketamin i druge droge.

- Stanković je 2018. odlučio da ubije mađarskog državljanina zbog sukoba oko plaćanja droge i izdao je naređenje pripadniku grupe da izvrši ubistvo. Likvidacija je izvršena 20. septembra 2018. godine - navodi se u objavi Evropola.

Ubistvo je, prema podacima iz istrage, izvršio Čaba Der, plaćeni ubica iz Čantavira kod Subotice, koji je tog dana ubio mađarskog biznismena Lasla Vetulu. Podsetimo, Čaba je osuđen na doživotnu kaznu zatvora pošto je sud u Mađarskoj utvrdio da je kobnog dana namamio ubijenog Vetulu na sastanak na periferiju Budimpešte, tako što mu je na prodaju ponudio 11 kilograma kokaina. Prema sopstvenom priznanju u jednoj fazi postupka, Čaba je u torbu umesto kokaina stavio zaslađivač u pakovanjima od po kilogram, nalik na pakovanja kokaina.

Čaba Der Foto: Printscreen



Kada su se našli, Vetula je nameravao da proveri kvalitet droge, ali ga je tada Čaba Der, navodno, primorao da klekne i pucao mu u glavu. Telo biznismena, pored potoka u Budimpešti, našla je žena koja je šetala psa.

- Razgovarali smo o 11 kilograma kokaina, ali to je bio samo povod da ga namamim i ubijem. On je meni u Mađarskoj bio velika pretnja, jer je mojim neprijateljima u ovoj zemlji davao logističke savete kako da me ubiju. Kada sam ga ubio, telo sam odvukao u pravcu potoka, a torbu koju sam nosio sakrio sam ispod cevi i pokrio travom i korovom - čuje se priznanje na snimku mađarske policije dok specijalci vode Čabu na lice mesta s lisicama na rukama, kako bi pokazao lokaciju na kojoj je ubio i sakrio tragove zločina.

- Oružje iz kog sam pucao sam zakopao u šumi - detaljno je priznao likvidaciju mađarskog biznismena Der, posle hapšenja, ali je ovo priznanje kasnije povukao.

Ubijao u Beogradu, Amsterdamu i Barseloni Osim ubistva Nebojše Markovća u Beogradu, kojeg je likvidirao hicem iz pištolja sa prigušivačem dok je Marković stavljao kolica za bebu u prtljažnik svog vozila, Čaba Der se sumnjiči i da je 28. avgusta 2017. u Barseloni pokušao da ubije Nebojšu Stojkovića Stojketa, kao i da je u julu naredne godine u Amsterdamu likvidirao hrvatskog biznismena Ivana Serdarušića. Pred sudom u Mađarskoj Der je priznao ubistva u Beogradu i Amsterdamu. U pismu, kako je Kurir pisao, tvrdio je da je "u Markovića i Serdarušića pucao jer su mu po nalogu Alana Kožara radili o glavi". Međutim, istražitelji veruju da je Der kobnog dana Markovića ubio greškom i da mu je meta bio šurak ubijenog, Aleksandar Šarac, koji je ubijen u oktobru 2020. u garaži tržnog centra na Novom Beogradu.

U pismu koje je poslao beogradskom Višem sudu, podsetimo, tvrdio je da je Vetulu ubio potpuno drugi čovek.

1/7 Vidi galeriju Nasmejani ubica uhapšen je u Pragu u martu 2019. Foto: Printscreen YouTube, MUP Srbije, Printscreen, MUP Srbije

Ubistvo na Banovom brdu

Čaba Der je, podsetimo, uhapšen 1. marta 2020. u Pragu. Lisice su mu stavljene u hotelskoj sobi, a kod njega su nađena dva pištolja, prigušivač, municija, kao i oprema za maskiranje - perika i naočare, pa su istražitelji sumnjali da je ovaj plaćeni ubica pripremao novu likvidaciju u Pragu.

Njegovo izručenje tada je tražila i Srbija, jer mu se u našoj zemlji sudilo za ubistvo Nebojše Markovića na Banovom brdu u Beogradu. Za ubistvo Markovića u januaru 2019. osuđen je na maksimalnih 40 godina zatvora, a zbog tog zločina, koji je počinio pred kamerama koje su snimile da se smeje dok puca u čoveka koji stavlja kolica za dete u gepek, dobio je nadimak "nasmejani ubica".