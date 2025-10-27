Slušaj vest

Suđenje zaposlenima u KPZ "Padinska Skela", Slađanu Kovačeviću, Dušanu Komazecu, Stefanu Pavloviću, Zoranu Krstiću i Vesni Sredojević, za nesavestan rad u službi, koji je za posledicu imao smrt osuđenika Stanimira Brajkovića, nastavljeno je danas u Višem sudu u Beogradu razmatranjem dokaznih predloga.

Sud je usvojio predloge da kao svedoci budu saslušani zaposleni Dejan Aleksovski, kao i penzionisani zaposleni Dragiša Janković, te medicinski tehničar Ivana Lazić i sin ubijenog Stanimira, Zoran Brajković.

Sud je razmatrao dokazne predloge odbrane, punomoćnika i tužioca.

Stanimir Brajković Foto: Privatna Arhiva

Tužilaštvo je zatražilo da se proveri verodostojnost snimka sa nadzorne kamere KPZ "Padinska skela", koji je prošli put pušten u sudu, odnosno da se proveri da li je vreme na kameri autentično, s obzirom na to da je svedok, inače zaposleni u KPZ "Padinska skela", rekao da su se događaji sa snimka dogodili ujutru, a vreme pokazuje 12.05 sati.

Podsetimo, na snimku koji je prikazan vidi se muška osoba koja ide iza Brajkovića i drži ga ispod ruku, dok on vuče noge i vidno ne može da hoda, povremeno se rukom držeći za rebra ispod desne ruke. Pored njih ide svedok Nebojša Sibinčić, a nekoliko sekundi kasnije dolazi drugi kažnjenik koji ulazi u ćeliju sa flašicom u ruci.

Takođe je zatraženo da bude saslušana medicinska sestra zavoda, Ivana Lazić.

Branilac Vuk Tufegdžić rekao je da se protivi predlogu tužilaštva i rekao da ne zna zbog čega se traži provera autentičnosti snimka i vremena i da je tužilašrvo te informacije trebalo da pribavi tokom istrage. Branilac doktorke Vesne Sredojević, advokat Miro Orović, usaglasio se sa predlogom tužilaštva, ali i dodatno zatražio snimke nadzorne kamere od 31. januara i dana posle 1. februara, zbog toga što je svedok Sibinčić rekao da je doktorka Vesna Sredojević 1. februara dolazila da pregleda Brajkovića u sobi broj 14, dok ona tvrdi da nije dolazila u sobu sve do 3. februara.

- Predlažem da se zatraže snimci kako bi se videlo ko je tog dana i pre i posle podne ulazio u sobu broj 14, kao i informacije o tome da li ti snimci postoje ili ne i kako se kamere aktiviraju - da li na pokret ili snimaju sve vreme - i ko je odredio da tokom istrage budu oredari baš ovi snimci. Imam primedbu i na iskaz svedoka Sibinovića, više puta je za bilo kog člana medicinske službe rekao da je doktor. Ne može mu se verovati - rekao je Orović.

Punomoćnik porodice Brajković Pavle Rašić zatražio je saslušanje upravnika KPZ "Padinska skela", o čemu sud još nije odlučio, kao i da bude saslušan Stanimirov sin Zoran Brajković.

- Uloga Ivane Lazić iskrsla je tek na samom glavnom pretresu. Predlog ima smisla, potrebno je da se utvrdi da li ona ima neposredna saznja, te sud usvaja prwdlog za njeni saslušanje. Takođe sud prihvata i predloge oko snimka sa nadzornih kamera. Od KPZ "Padinska skela" biće zatraženo pisano izjašnjenje o tome da li je na snimku od 1. februara 2024. godine vreme realno, odnosno autentično, da li ima odstupanja i u kojoj meri, da se dostavi snumak od 1. februara na kom se vidi da li je dr Vesna Sredojević ili bilo ko iz medicinske službe dolazio u sobu broj 14. Ukoliko snimaka nema, biće zatraženo objašnjenje zbog čega ih nema - rekao je sudija.

Suđenje će biti nastavljani 16. decembra, za kada su pozvana četiri spomenuta svedoka.

Podsetimo, penzionera Stanimira Brajkovića (74) iz Mladenovca, koji je izdržavao kaznu zatvora u Padisnkoj Skeli zbog neplaćene novčane kazne, od polovine januara do 4. februara 2024. godine, brutalno su mučili i ubili trojica osuđenika Srećko Stefanović (21), Saša Stanković (21) i Dalibor Petrović (23), koje Više javno tužilaštvo tereti za krivično delo teško ubistvo u saizvršilaštvu.

Saopštenje Uprave za izvršenje krivičnih sankcija

Iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija odmah nakon smrti osuđenika oglasili su se saopštenjem, kada su udaljili sa posla bivšeg upravnika Kazneno-popravnog zavoda u Beogradu (Padinskoj Skeli) Vladimira Bukvića i još 10 zaposlenih zbog propusta koji su otkriveni unutrašnjom kontrolom povodom smrti prekršajno kažnjenog Stanimira Brajkovića 4. februara u ovom zavodu.

Tadašnji upravnik Bukvić odmah je u februaru bio smenjen što je bio prvi korak ka vođenju efikasne unutrašnje kontrole kako ne bi mogao da utiče na druge zaposlene u zavodu što je glavni preduslov da se inspekcijski nadzor Uprave sprovede neometano.