Na području Policijske uprave u Subotici dogodilo se 16 saobraćajnih nezgoda, od 20. do 26. oktobra. U pet saobraćajnih nezgoda, jedna osoba je teže i šest osoba su lakše povređene, dok je u 11 saobraćajnih nezgoda pričinjena samo materijalna šteta.

U navedenom periodu, policija je podnela 42 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, izdato je 640 prekršajnih naloga i iz saobraćaja je isključeno 20 vozača, od kojih je za dva vozača određena mera zadržavanja, zbog teške ili potpune alkoholisanosti.

U toku protekle nedelje, pripadnici Odeljenja za vanredne situacije u Subotici imali su 15 intervencija.

