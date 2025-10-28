Slušaj vest

Nikola Đ. (24), osumnjičen da je u subotu uveče pijan i drogiran izazvao saobraćajnu nesreću na Novom Beogradu, u kojoj je poginula tročlana porodica, prema rečima svojih sugrađana iz Brčkog za Kurir, potiče iz imućne porodice.

Nesreća se, podsetimo, dogodila 25. oktobra, sat vremena iza ponoći na raskrsnici ulica Heroji sa Košara i Omladinskih brigana, kod kule West 65 na Novom Beogradu. Do nesreće je došlo kada je Nikola Đ. upravljajući "audijem" prošao kroz crveno i to pri brzini od 132 kilometra na čas i zakucao se u "hjundaji" u kom su bili saobraćajni policajac Bojan Živković (43), njegova supruga Dijana Kajiš (38) i njihov sin (9) koji su preminuli na mestu.

Osumnjičeni Nikola Đ. iz Brčkog Foto: Društvene Mreže

Imućna porodica

- Potiče iz imućnije porodice iz Brčkog, na momente je delovao kao bahat momak, ne izazi iz teretane i klubova... Porodica ima neke lokale po gradu. Otac valjda kafić, majka butik. Svi ih znaju, a Nikola i povređeni Jovan koji je bio s njim u kolima, poznaju se skoro ceo život - kaže naš sagovornik i dodaje:

- Osumnjičeni Nikola je završio fakultet, u Beogradu je valjda u poslednje vreme živeo. Inače, povređeni Jovan je studirao u Novom Sadu. I on ima brata i sestru koji žive u Brčkom.

1/13 Vidi galeriju Stravične scene nakon jezive nesreće na Novom Beogradu Foto: Društvene Mreže, Printscreen, Društvene Mreže, Kurir

Vatrogasci sekli lim

Podsetimo, nakon teške saobraćajne nesreće minulog vikenda na Novom Beogradu odmah su na lice mesta izašli policija, vatrogasci-spasioci i ekipa Hitne pomoći koja je nažalost samo mogla da konstatuje smrt porodice koja je bila u "hjundajiu". Vatrogasci su morali da seku lim kako bi došli do deteta koje je od siline udarca upalo u gepek, ali detaljnije o tome pročitajte OVDE.

- Sanitetom Hitne pomoći teško povređeni Jovan P., suvozač iz "audija" je prevezen u bolnicu, dok je osumnjičenom mladiću iz Brčkog određeno zadržavanje do 48 sati - podseća naš sagovornik i dodaje da je osumnjičeni danas saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu koje vodi istragu povodom stravične nesreće sa smrtnim ishodom.

Uznemirujući video snimak nesreće na Novom Beogradu možete pogledati ispod

Snimak saobraćajne nesreće na Novom Beogradu Izvor: Kurir

Dosadašnjom istragom utvrđeno je da vozač "audija A4" vozio pod dejstvom alkohola, tačnije imao je 1,76 promila alkohola u krvi u trenutku nesreće. Na saslušanju u tužilaštvu iskoristio je svoje zakonsko pravo da se brani ćutanjem, odnosno da ne iznese odbranu, a kako se obratio porodici žrtava i šta im je rekao, možete pročitati OVDE.

Poginula porodica - Bojan Živković, Dijana Kajiš i njihov sin Foto: Kurir