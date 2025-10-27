Slušaj vest

Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu je doneo rešenje kojim je prema okrivljenom Nikoli Đ. (24) koji se sumnjiči da je u subotu sa 1,76 promila alkohola u krvi, pod dejstvom opijata i vozeći brzinom od 132 kilometra na sat proleteo kroz crveno svetlo i izazvao sudar u kom je poginuta tročlana porodica, odredio pritvor koji mu po tom rešenju može trajati najduže 30 dana.

- Pritvor je prema okrivljenom N.Đ. određen usled postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva, te budući da postoje osobite okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticanjem na svedoke, zatim zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo, kao i s obzirom na to da je osnovano sumnjiv da je izvršio krivično delo za koje je propisana kazna zatvora preko deset godina, a način izvršenja i težina posledica krivičnog dela doveli su do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka - navodi se u saopštenju Višeg suda u Beogradu.

Okrivljenom N.Đ., kako se dodaje, na teret je stavljeno izvršenje krivičnog dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

- Protiv navedenog rešenja dozvoljena je žalba krivičnom vanpretresnom veću Višeg suda u Beogradu, u roku od tri dana od prijema rešenja - dodaje se u saopštenju suda.

Podsetimo, kako je Kurir pisao, Nikola Đ. koji je kako se sumnja izazvao nesreću u kojoj su poginuli saobraćajni policajac Bojan Živković (43), njegova supruga Dijana Kaiš (38) i devetogodišnji sin Mihajilo na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu branio se ćutanjem.

Prema nezvaničnim informacijama, Nikola Đ. izjavio je da nije u stanju da iznosi odbranu jer je šokiran zbog svega što se dogodilo.

- Rekao je da se izvinjava porodicama žrtava i da bi više voleo da je nastradao umesto njih - saznaje Kurir nezvanično.

Postoje osnovi sumnje da je Nikola Đ. 26. oktobra oko 00.44 časova na raskrsnici Ulice Omladinskih brigada i Bulevara heroja sa Košara, kao vozač postupao u gruboj suprotnosti sa pravilima saobraćaja, kojom prilikom nije pokazao obzir prema bezbednosti ostalih učesnika u saobraćaju, jer je u stanju veoma teške alkoholisanosti 1,76 promila i pod dejstvom psihoaktivne supstance - opojne droge marihuana, upravljao vozilom marke “Audi A4”.

Krećući se desnom saobraćajnom trakom ulice Bulevara heroja sa Košara iz pravca mosta na Adi prema ulici Tošin bunar, osumnjičeni je došao do navedene raskrsnice, ali se nije zaustavio ispred obeleženog pešačkog prelaza, kada mu je na semaforu prolaz bio zabranjen (crveno svetlo), već je velikom - neprilagođenom brzinom od oko 132 kilometara na čas, gde je dozvoljena brzina 50 kilometara na čas, ušao u raskrsnicu, čime je postupio suprotno odredbama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Tom prilikom je prednjom stranom vozila udario u desnu bočnu stranu vozila marke "Hundai I-30" kojim je upravljala oštećena D.K, koja se kretala Bulevarom heroja sa Košara iz pravca ulice Tošin bunar prema mostu na Adi, a u momentu nezgode je skretala levo u ulicu Omladinskih brigada, kada joj je na semaforu prolaz bio dozvoljen (zeleno svetlo).

