Oglasila se majka Nikole Đ. (24), državljanina Bosne i Hercegovine, koji je drogiran i pijan, sa 1,76 promila alkohola u krvi prošao kroz crveno svetlo na semaforu i "audijem" izazvao tešku saobraćajnu nesreću u kojoj je u subotu uveče na Novom Beogradu poginula tročalna porodica.

- Naš žal je nemoguće opisati. Očajni smo i suprug i ja jer je ovo i naša ogromna tragedija, pošto ničim ne možemo da popravimo situaciju koja ne može biti teža. Nemamo reči - rekla je majka preko telefona iz porodične kuće u Brčkom, za "Republiku".

Činjenicu da je njen sin u trenutku udesa bio pod dejstvom alkohola i narkotika, ona nije mogla da objasni.

- Pred nama Nikola nikada nije pio, čak ni gazirano, a kamoli alkohol. Uvek je bio uzoran i dobar dečak i momak. Bio je u Beogradu sam, tamo je završio fakultet. Ovim je sebi i nama uništio život. Šta više da kažem, ne znam jer sve što bismo rekli nema smisla - rekla je.

Nikoli Đ. koji je državljanin Bosne i Hercegovine, a koji je u stanju veoma teške alkoholisanosti sa izmerenih 1,76 promila i pod dejstvom psihoaktivne supstance — opojne droge marihuana, upravljao vozilom marke “Audi A4” i prošao kroz crveno svetlo na semaforu i "audijem" izazvao tešku saobraćajnu nesreću u kojoj je poginula tročlna porodica, odmah je određeno zadržavanje.

On je na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu izjavio da bi voleo da je mrtav, a da je porodica živa i zaćutao, ne mogavši da iznese odbranu.

Prema rezultatima istrage Nikola je u trenutku nesreće vozio 132 kilometra na sat.

Na mestu su stradarli saobraćajni policajac Bojan Živković (43), njegova supruga Dijana Kaiš (38) i devetogodišnji sin Mihajilo.

