Na području Policijske uprave u Zrenjaninu, tokom proteklog vikenda, dogodile su se četiri saobraćajne nezgode, u kojima su tri osobe zadobile lake telesne povrede.

Pripadnici saobraćajne policije su, u ovom periodu, otkrili i sankcionisali ukupno 145 prekršaja, a iz saobraćaja je isključeno devet vozača, koji su vozili pod dejstvom alkohola.

Policija je na području grada Zrenjanina zadržala vozača (34) „mazde“, koji je upravljao vozilom pod dejstvom amfetamina.

Na području opštine Sečanj, zadržan je vozač (35) automobila marke "opel", koji je upravljao vozilom pod dejstvom "kanabisa", kao i vozač (57) "renoa", koji je vozio sa 1,93 promila alkohola u organizmu.

Protiv vozača koji su učinili prekršaje biće podnete odgovarajuće prekršajne prijave.