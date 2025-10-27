Slušaj vest

BEOGRAD - Na auto-putu kroz Novi Beograd, u blizini Arene, odigrala se prava filmska potera.

Naime, kako prenosi Instagram stranica nbgd,vesti, vozač automobila navodno sa VP tablicama, prošao je velikom brzinom između više vozila bez ikakvog kočenja. Incident je mogao da izazove ozbiljnu saobraćajnu nesreću, ali srećom nije bilo povređenih.

Kako se vidi na snimku, policijski automobil pod rotacijama jurio je manji crveni automobil koji je pokušavao da pobegne.

U jednom trenutku, tokom potere, policijsko vozilo je u pokušaju da sustigne crveni automobil prešlo preko bankine i nastavilo vožnju po travnatoj površini i trotoaru pored autoputa.

Vozilo je, prema informacijama objavljenim na ovoj stranici, zaustavljeno u bloku 19a, gde su trenutno prisutne brojne policijske patrole.

Trenutno nema informacija o tome šta se tačno dogodilo, a istražni organi rade na utvrđivanju okolnosti ovog incidenta.

Saobraćaj se u ovom delu grada odvija otežano.