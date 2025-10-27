Slušaj vest

U kući u severnom delu Kosovske Mitrovice, u ulici Braće Čolakovića, pre oko sat vremena, pronađeno je beživotno telo muške starije osobe, potvrđeno je za KoSSev u policiji.

"Supruga ovog muškarca prijavila je policiji da je pronašla telo svog muža u kući. Nije davao znake života", kazao je za KoSSev, Erduan Balići iz policije.

Na lice mesta, pored policije, izašla je lekarska ekipa koja je potom konstatovala smrt ovog muškarca, kao i forenzika.

Za sada, objašnjava Balići, slučaj se vodi kao sumnjiva smrt, a po nalogu tužioca telo će biti poslato na obdukciju.