POLICIJA U KUĆI U KOSOVSKOJ MITROVICI ZATEKLA JEZIV PRIZOR Na lice mesta stigla i lekarska ekipa
U kući u severnom delu Kosovske Mitrovice, u ulici Braće Čolakovića, pre oko sat vremena, pronađeno je beživotno telo muške starije osobe, potvrđeno je za KoSSev u policiji.
"Supruga ovog muškarca prijavila je policiji da je pronašla telo svog muža u kući. Nije davao znake života", kazao je za KoSSev, Erduan Balići iz policije.
Na lice mesta, pored policije, izašla je lekarska ekipa koja je potom konstatovala smrt ovog muškarca, kao i forenzika.
Za sada, objašnjava Balići, slučaj se vodi kao sumnjiva smrt, a po nalogu tužioca telo će biti poslato na obdukciju.
Istovremeno, pokrenuta je istraga.
