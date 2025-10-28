Hronika
BMW JURIO 181 KILOMETAR NA SAT NA PUTU KOVIN–PANČEVO: Podneta prekršajna prijava protiv nasilnog vozača (59)
Slušaj vest
Pripadnici Uprave saobraćajne policije su juče oko 11.20 časova presretačem zaustavili i isključili iz saobraćaja N. P. (59) koji je na državnom putu Kovin - Pančevo upravljao vozilom „BMW“ brzinom od 181,8 kilometra na čas, na delu puta gde je ograničenje brzine 80 kilometara na čas.
Osim prekoračenja brzine, N. P. je u dva navrata izvršio preticanje preko neisprekidane linije.
Protiv vozača je podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje, kao i zbog nepropisnog preticanja.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši