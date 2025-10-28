Slušaj vest

Pripadnici Uprave saobraćajne policije su juče oko 11.20 časova presretačem zaustavili i isključili iz saobraćaja N. P. (59) koji je na državnom putu Kovin - Pančevo upravljao vozilom „BMW“ brzinom od 181,8 kilometra na čas, na delu puta gde je ograničenje brzine 80 kilometara na čas.

Osim prekoračenja brzine, N. P. je u dva navrata izvršio preticanje preko neisprekidane linije.

Protiv vozača je podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje, kao i zbog nepropisnog preticanja.

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaNIKAD NIJE POLAGAO VOZAČKI ISPIT, A UHVAĆEN KAKO VOZI ŠLEPER DO BUGARSKE Čačanin prešao igricu, šokirao i saobraćajne policajce: NIJE MU PRVI PUT!
366451_250407.00_13_41_17.Still001.jpg
HronikaČETIRI UDESA U ZRENJANINU TOKOM VIKENDA: Jedna osoba teško povređena, 10 vozača uhvaćeno pod dejstvom alkohola! Zrenjaninac (57) naduvao 2,55 promila alkohola
vvv.jpg
HronikaZA ŠEST DANA KAŽNJENO 3.397 VOZAČA ZBOG KORIŠĆENJA TELEFONA TOKOM VOŽNJE: Stigli rezulttati akcije "Fokus na putu", na udaru bili i pešaci!
saobracajci-saobracajna-policija-foto-nebojsa-mandic.jpg
DruštvoTokom septembra 15.000 saobraćajnih prekršaja kod škola u Srbiji: Nije bilo nezgoda sa teže povređenom decom
policija.jpg