Redakciji Crne hronike, pisala je i Beograđanka Danijela Krstić, koja je žrtva prevare od strane izvođača. Ona mu je uplatila 20.000 evra kako bi obavio završne radove na kući njenog sina.

Rok za završetak radova bio je 15. avugst, ali ih je izvođač odlagao i na kraju ih nije završio, a zatim je potpuno nestao. Shvatila je da je on iza rešetaka. Ona i dalje nema novac koji je uplatila, a njena porodica je dala poslednje pare da bi se kuća završila:

"Pozvan je po preporuci"

- Obećao nam je da će radovi biti gotovi 15. avgusta, ali od toga nema ništa. Kad god ga pozovemo ili ja ili suprug ili stariji sin, on kaže "doneću vam pare, danas, sutra, danas, sutra". Moram da kažem da smo mu dali 20.000 evra da uradi sve, ali on je uzeo pare. Mi smo ga prošle godine dobili preporukom da će on to nama sve odraditi jeftinije, da mi nećemo morati da jurimo razne izvođače. On je dolazio od prošle godine, od septembra. Prvo smo mu dali 60.000 din, to je kao bio uslov da on započne rad. Suprug je davao po 100.000, koliko je imao dok na kraju, više nismo imali. Stariji sin je podigao kredit kako bi to završio - kaže Krstić.

Danijela Krstić Foto: Kurir Televizija

Kako je Danijela navela, izvođač je obećao da će doći u martu, nakon čega je dolazak prebacio za april:

- Muž ga nazove, on kaže "majka mi je bolesna, doćiću kad majka ozdravi." Prošao je Uskrs, prošao je Prvi maj, njega nema. Muž ga zove, on opet sa izgovorima. U subotu, 25. maja je došao. Tada sam ga napala žestoko. Rekoh ili radi ili mi vrati pare. Obećao je tada da dolazi 1. juna. Došao je negde polovinom juna, sa neka dva lica mlada. Ovo su, kaže, vaši izvođači, oni će da vam malterišu. Mi smo se se obradovali, došao je ponedeljak, njega nema - kaže Krstić i dodaje:

- Od tada se više nije javljao. Došao je jedan drugi čovek koji treba da nam namesti garažna vrata i ja ga pitam šta se dešava sa njim. Rekao nam je da je čuo da ga je supruga ostavila, da je on u zatvoru jer je otišao na novu adresu gde se ona preudala i maltretirao je. U taj čas je došla policija, on je skoro dva meseca bio u pritvoru.

1/3 Vidi galeriju Danijela Krstić poruke Foto: Kurir Televizija

"Dobili smo informacije da je prevarant"

Izjavio je da namerava da proda određeni plac kako bi nam vratio dugu sumu novca:

- Moj sin, trenutno živi privatno, u Krnjači. On kredit otplaćuje 35.000,oko 200 evra je kirija plus dažbine, tako da, eto, nažalost, šta reći na sve ovo? Dobili smo razne informacije da je on prevarant, da nije samo nas zafrkavao, ovaj čovek što nam je ugradio ta vrata, kaže da je i njega zavrnuo za 10.000 evra. Nadam se da će nadležni organi da nešto urade. Iskreno bih volela da ga uhapse.

DANIJELA I NJENA PORODICA PREVARENI ZA 20.000 EVRA! Digli kredit, dali izvođaču poslednji dinar a on nestao bez traga! Izvor: Kurir televizija

