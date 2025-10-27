Slušaj vest

Kolege policajci, prijatelji, poznanici i građani odaju večeras počast poginulom policajcu Bojanu Živkoviću (43) i njegovoj porodici, supruzi Dijani Kaiš (38) i devetogodišnjem sinu, koji su poginuli u stravičnoj nesreći na Novom Beogradu.

Počast se odaje na raskrsnici kod kule West 65, gde se dogodila tragedija, koju je izazvao Nikola Đ. (24), državljanin BiH, koji je drogiran i pijan, sa 1,76 promila alkohola u krviprošao kroz crveno svetlo na semaforu i "audijem" izazvao tešku saobraćajnu nesreću u kojoj je u subotu uveče na Novom Beogradu poginula tročalna porodica.

Kako se može videti na snimku, okupljeni su zastali na raskrsnici da odaju počast poginuloj porodici minutom tišine.

Rekonstrukcija događaja

Postoje osnovi sumnje da je Nikola Đ. 26. oktobra oko 00.44 časova na raskrsnici Ulice Omladinskih brigada i Bulevara heroja sa Košara, kao vozač postupao u gruboj suprotnosti sa pravilima saobraćaja, kojom prilikom nije pokazao obzir prema bezbednosti ostalih učesnika u saobraćaju, jer je u stanju veoma teške alkoholisanosti 1,76 promila i pod dejstvom psihoaktivne supstance — opojne droge marihuana, upravljao vozilom marke "audi A4".

Krećući se desnom saobraćajnom trakom ulice Bulevara heroja sa Košara iz pravca mosta na Adi prema ulici Tošin bunar, osumnjičeni je došao do navedene raskrsnice, ali se nije zaustavio ispred obeleženog pešačkog prelaza, kada mu je na semaforu prolaz bio zabranjen (crveno svetlo), već je velikom — neprilagođenom brzinom od oko 132 kilometara na čas, gde je dozvoljena brzina 50 kilometara na čas, ušao u raskrsnicu, čime je postupio suprotno odredbama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Uznemirujući snimak

Tom prilikom je prednjom stranom vozila udario u desnu bočnu stranu vozila marke "hjundai I-30" kojim je upravljala oštećena D.K, koja se kretala Bulevarom heroja sa Košara iz pravca ulice Tošin bunar prema mostu na Adi, a u momentu nezgode je skretala levo u ulicu Omladinskih brigada, kada joj je na semaforu prolaz bio dozvoljen (zeleno svetlo).

Usled udara njeno vozilo se zarotiralo u desnu stranu i desnom bočnom stranom udarilo u stub semafora i stub električne rasvete, usled kog udara su D.K, kao i putnici iz istog vozila B.Ž. i M.Ž. zadobili povrede zbog kojih su na licu mesta preminuli, dok je teške telesne povrede zadobio J.P, putnik iz vozila kojim je upravljao osumnjičeni.

