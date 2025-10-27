Slušaj vest

BEOGRAD - Na Vračaru se danas oko 17 časova dogodila pljačka kada je troje maloletnika, uzrasta do 14 godina, upalo je u apoteku noseći sprej kojim su pretili radnici.

Prema prvim informacijama, deca su nakon pretnji uzela oko 30.000 dinara iz kase, a zatim pobegla u nepoznatom pravcu.

Podsećanja radi, ovo je samo još jedan u nizu maloletničkih napada.

Tri mlađa lica, za koje se sumnja da su maloletnici, izvršili su juče oko 19 sati razbojništvo u jednoj pekari u Beogradu.

Innače, grupa dece od oko 14 godina već nedeljama pljačka apoteke i maltretira i fizički napada zaposlene.

Kurir.rs/Telegraf

