Pljačka na Vračaru: troje maloletnika uzrasta do 14 godina opljačkalo apoteku, preteći radnici sprejem i ukralo oko 30.000 dinara. Policija traga za njima.
Hronika
MALOLETNICI OPLJAČKALI APOTEKU U BEOGRADU: Upali u objekat na Vračaru, pa ukrali novac iz kase - radnici pretili sprejem
BEOGRAD - Na Vračaru se danas oko 17 časova dogodila pljačka kada je troje maloletnika, uzrasta do 14 godina, upalo je u apoteku noseći sprej kojim su pretili radnici.
Prema prvim informacijama, deca su nakon pretnji uzela oko 30.000 dinara iz kase, a zatim pobegla u nepoznatom pravcu.
Podsećanja radi, ovo je samo još jedan u nizu maloletničkih napada.
Tri mlađa lica, za koje se sumnja da su maloletnici, izvršili su juče oko 19 sati razbojništvo u jednoj pekari u Beogradu.
Innače, grupa dece od oko 14 godina već nedeljama pljačka apoteke i maltretira i fizički napada zaposlene.
Kurir.rs/Telegraf
