Incidentu je prethodila svađa između majke i sina, nakon čega je on uzeo nož i nasrnuo na nju
Napad nožem
SIN NAPAO MAJKU NOŽEM U RAKOVICI Horor u Beogradu: Žena hitno prevezena u Urgentni centar, napadač U BEKSTVU!
Slušaj vest
Večeras oko 18 časova u beogradskom naselju Rakovica dogodio se porodični incident u kojem je, prema prvim nezvaničnim informacijama, sin napao majku nožem u porodičnoj kući.
Napadač F.R. je nakon napada pobegao, a policija intenzivno traga za njim.
Povređena žena R.R. prevezena je na Urgentni centar, gde je zbrinuta. Prema prvim informacijama, ima posekotine po telu, ali je svesna i komunikativna.
Incidentu je prethodila svađa između majke i sina, nakon čega je on uzeo nož i nasrnuo na nju.
Kurir.rs/Telegraf
Reaguj
Komentariši