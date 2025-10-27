Slušaj vest

Večeras oko 18 časova u beogradskom naselju Rakovica dogodio se porodični incident u kojem je, prema prvim nezvaničnim informacijama, sin napao majku nožem u porodičnoj kući.

Napadač F.R. je nakon napada pobegao, a policija intenzivno traga za njim.

Povređena žena R.R. prevezena je na Urgentni centar, gde je zbrinuta. Prema prvim informacijama, ima posekotine po telu, ali je svesna i komunikativna.

Incidentu je prethodila svađa između majke i sina, nakon čega je on uzeo nož i nasrnuo na nju.

Kurir.rs/Telegraf

