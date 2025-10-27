Slušaj vest

Policajac Bojan Živković (43), njegova supruga Dijana (38) i sin (9) poginuli su u stravičnoj saobraćajnoj nesreći u noći između
subote i nedelje, skoro na kućnom pragu, dok su se vraćali od prijatelja iz naselja Ledine, kada ih je Nikola Đ. (24) iz Brčkog pokosio audijem.

Njihove komšije su neutešne jer su u njima imali iskrene prijatelje, a divili su se njihovoj slozi, kao i dečaku kojeg su gajili sa mnogo
ljubavi, prenosi Republika.

Fotografije teške nesreće na Novom Beogradu Foto: Kurir, Screenshot

- Taj dečak je bio zlatno dete, koje je raslo okruženo pažnjom i ljubavlju divnih roditelja i šire porodice. Bili su anđeli. Bojan ima samo jednog brata, koji je neoženjen, i oca, i njih dvojica su opčinjeno gledali dete kao naslednika. Dijanina porodica je velika i njene sestre imaju više dece, ali on je bio maza i tamo. Imao je posebno mesto. To što se desilo je strahota! Kako da stradaju na taj način?! Kretali su se polako i vozili ka svom stanu da idu da spavaju posle druženja kod prijatelja i naišao je manijak koji je prošao na crveno i razneo ih - ispričala je komšinica na ulici ispred zgrade, dok je razgovarala sa još dvoje komšija o tragediji koja je zapanjila i širu javnost, a ne samo one koji su znali Živkoviće.

Foto: Kurir

Bojanove kolege i prijatelji sležu ramenimai sa suzama u očima govore o tragediji koja je zatvorila jedan dom. Predrag Jevremović iz
Beograda je Bojana poznavao dvadesetak godina iz bloka u kom su živeli. O njemu ima samo reči hvale i kaže da je za čitavu
zajednicu Bojanov odlazak veliki gubitak, a ne samo za porodicu i prijatelje.

- Boki je bio najbolji i najpozitivniji čovek, kakav se retko rada. Beogradsko dete sa dušom. Okupljao je ljude oko sebe zbog harizme kojom je zračio, svi su uživali u njegovom društvu. Imao je veliko srce i dušu i bio sjajan prijateli. Svoj posao je obavljao časno i pošteno i napredovao je zbog zalaganja. Voleo je porodicu i ljude uopšte. Ovo je tragedija pred kojom čovek zanemi - rekao je Predrag za Republiku.

Snimak saobraćajne nesreće na Novom Beogradu Izvor: Kurir

Od Bojana se na društvenim mrežama od juče opraštaju prijatelji opisujući ga izuzetnim u svakom smislu. Komentarišu dve stvari koje su bile karakteristične za Bojana uz zaključak daživot režira strašne sudbine.

- Bio je strastveni ljubitelj automobilizma, a stradao je baš od automobila. Bio je saobraćajac i ko zna koliko je nesreća i udesa video u životu, a njega i njegovu porodicu je odneo takode udes, surove li slučajnosti - zaključio je jedan od prijatelja nastradalog policajca.

Kurir.rs/Republika

