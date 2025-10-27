Slušaj vest

Danas se navršilo 18 godina od stravičnog masakra u beogradskom naselju Žarkovo, kada su brutalno ubijeni Dragica, Zoran i Željko Obradovića, kao i Maja Gostić — na Svetu Petku 2007. godine.

Porodica Obradović i devojka njihovog sina Maja Gostić ubijeni su u zgradi Spasenovićevoj ulici. Njihova tela zatekao je komšija, koji je odmah pozvao Hitnu pomoć i policiju.

- Prema zvaničnoj verziji događaja, ubica je ušao u zgradu i pozvonio na vrata Obradovića. Kada je Dragica otvorila, ispalio je nekoliko metaka i ubio je. U dnevnoj sobi je usmrtio Zorana, inače građevinskog preduzimača, a poslednje je pucao u Željka i Maju, nakon čega je pobegao - rekao je svojevremeno naš izvor.

Porodica Maje Gostić je u izjavama za medije navodila da ne znaju zbog čega se njihova ćerka našla na meti ubica. Na žrtve je pucano iz "škorpiona" i ispaljeno je čak 56 metaka, a sumnja se da je Zoran ubijen zbog reketa koji su mu tražili.

1/5 Vidi galeriju Masakr porodice Obradović u Žarkovu Foto: Privatna Arhiva

Telo je pronašao komšija nekoliko sati nakon zločina. On je tada ispričao da je video da su vrata od stana bila otvorena i da je kada je provirio ugledao izrešetane prijatelje svuda po stanu. Komšija je posvedočio da je Dragičino telo bilo u lokvi krvi u hodniku, Željko je ležao na podu u kuhinji, dok je telo njegove devojke Maje bilo na sofi u trpezariji. Zoran Obradović, za koga su u policiji verovali da je meta napada, pronađen je izrešetan u sobi.

Porodica ubijene devojke nikada nije izgubila nadu da će policija otkriti ko je i zašto ubio Maju i Obradovićeve.

- Tražili su da vide mog supruga i tada sam čula da je Maja ubijena sa tročlanom porodicom Obradović u stanu. Oni su bili izrešetani, a mojoj ćerki ubica je pucao dva puta u glavu. Živim za dan kada ću saznati ko je ubio moju Maju - rekla je svojevremeno Tanja, majka ubijene Maje Gostić.

"Do sada sam imala samo razočarenja!"

Njena ćerka Maja zabavljala se sa Željkom Obradovićem (22) koji je takođe ubijen zajedno sa roditeljima.

- Znala sam momka sa kojim se moja ćerka zabavljala. Nikada nisam čula da su problematična i kriminalna porodica. Da sam čula nešto loše o njima, pa ne bih svoje dete pustila da ide kod njih - istakla je Tanja u tadašnjoj ispovesti za Blic.

- Od kada mi je ćerka ubijena pratim svako hapšenje. Kada čujem da je uhapšena kriminalna grupa kojoj se na teret stavljaju još neka ubistva nadam se da je među njima i Majin ubica. Do sada sam imala samo razočaranja.

Slavili useljenje

Tada je policija sumnjala da je motiv ubistva koristoljublje, jer se Zoran bavio građevinom, odnosno, na svom placu je sazidao zgradu i stanove je prodavao. U trenutku kada su ubijeni, Obradovići su se selili u svoj stan.

Uhapšeni, pa pušteni

Zbog ubistva Obradovića i Maje Gostić bili su uhapšeni Zoranov prijatelj i komšija Milija V. i bivši pripadnik MUP Milan P. a Rade R. i Milomir M. za iznudu.

Međutim, tokom suđenja su oslobođeni. Oni su se teretili da su od Zorana pokušali da iznude 80.000 evra, ali su zbog nedostatka dokaza oslobođeni optužbe. Osuđen je samo Milan P. na dve godine zatvora zbog nedozvoljenog nošenja oružja.