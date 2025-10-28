Slušaj vest

Policija u Rakovici uhapsila je F.R. pod sumnjom da je sinoć izbo majku u kući.

R.R. je kolima Hitne pomoći prevezena u Urgentni centar u Beogradu gde su joj konstatovane lake telesne povrede.

Nezvanično, sin ju je nakon svađe kuhinjskim nožem posekao po telu i glavi.

Nakon napada on je pobegao i uhapšen je u obližnjoj kladionici.

O slučaju je obavešteno Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

Prijavite nasilje

Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da svaki vid nasilja u porodici prijave policiji besplatnim pozivom na broj telefona 0800 100 600 ili 192 koji su sve vreme dostupni (0-24h, besplatan poziv).

(Kurir.rs/Telegraf)

BONUS VIDEO: