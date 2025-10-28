Slušaj vest

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštilo je da je danas, u saradnji Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije ovog tužilaštva i Uprave kriminalističke policije Odeljenja za borbu protiv korupcije, uhapšen osumnjičeni K.K. zbog osnova sumnje da je izvršio produženo krivično delo Zloupotreba službenog položaja.

U toku do sada preduzetih radnji u okviru predistražnog postupka utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da je osumnjičeni K.K., kao carinski službenik u Carinskoj ispostavi Batrovci, 4. decembra 2024. godine i 11. marta 2025. godine iskoristio svoj službeni položaj tako što je lažno evidentirao podatke o uvozu i tranzitu robe i time omogućio da roba bude izuzeta iz carinskog nadzora i plaćanja propisanih dažbina, čime je naneo štetu budžetu Republike Srbije u iznosu od 181.236.055,42 dinara.

Na osnovu odobrenja Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, osumnjičenom K.K. je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će u skladu sa zakonom biti priveden i saslušan u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.

Ne propustiteHronikaHAPŠENJE U NOVOM SADU: Priveden pod sumnjom da je oštetio grad za 750.000 dinara, podnosio lažne izveštaje za projekte koji se nikad nisu desili
x01 News1 Petar Aleksic copy231.jpg
HronikaZLOUPOTREBILI POLOŽAJ, PA ZGRNULI PREKO 3 MILIONA DINARA! Dvojica zaposlenih u visokoškolskoj ustanovi uhapšena u Vranju: Nastavak borbe protiv korupcije!
IMG_20250810_201420.jpg
HronikaNOVA HAPŠENJA U BORBI PROTIV KORUPCIJE: Osumnjičeni ojadio kasu grada Novog Sada za 7 miliona!
shutterstock-437224012.jpg
HronikaBIVŠA GRADONAČELNICA NIŠA OSTAJE IZA REŠETAKA! Dragani Sotirovski produžen pritvor: Evo gde su preduzetnici koji su uhapšeni zbog MALVERZACIJA!
GetOriginalImageById copy.jpg