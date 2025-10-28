Slušaj vest

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštilo je da je danas, u saradnji Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije ovog tužilaštva i Uprave kriminalističke policije Odeljenja za borbu protiv korupcije, uhapšen osumnjičeni K.K. zbog osnova sumnje da je izvršio produženo krivično delo Zloupotreba službenog položaja.

U toku do sada preduzetih radnji u okviru predistražnog postupka utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da je osumnjičeni K.K., kao carinski službenik u Carinskoj ispostavi Batrovci, 4. decembra 2024. godine i 11. marta 2025. godine iskoristio svoj službeni položaj tako što je lažno evidentirao podatke o uvozu i tranzitu robe i time omogućio da roba bude izuzeta iz carinskog nadzora i plaćanja propisanih dažbina, čime je naneo štetu budžetu Republike Srbije u iznosu od 181.236.055,42 dinara.