Bivši vođa navijača Nenad Alajbegović Alibeg trebalo bi da u petak svedoči na suđenju takozvanom vračarskom klanu na čelu sa Nikolom Vušovićem, zvanim Džoni sa Vračara i odbeglim Radojem Zvicerom. Pripadnicima te kriminalne grupe pred Specijalnim sudom u Beogradu sudi se za ubistva Dragana Ristića Čađe, Aleksandra Šarca i Aleksandra Halabrina, koji je bio Alajbegovićev drug.

Podsetimo, prethodne nedelje u velikoj akciji policije uhapšeno je još 13 pripadnika te kriminalne grupe na čelu sa Vušovićem, kojima se na teret stavlja ubistvo Vladimira Popovića Popa 1. decembra 2018. godine, ali i tri pokušaja ubistva Alajbegovića tokom 2020.

Kako je Kurir pisao, Alajbegović je prvi put 2020. ranjen 25. januara i to dok je bio u društvu Aleksandra Halabrina, koji ga je teško povređenog prebacio u bolnicu. Dok se Alibeg duže od dva meseca u bolnici borio za život, "vračarci" su prema optužnici namamili Halabrina i ubilli ga 20. marta 2020. u stanu na Banjici, a potom njegovo telo zakopali u blizini Sopota.

Telo Halabrina pronađeno kod Sopota Foto: Privatna Arhiva, Jelena Rafailović

U presretnutim porukama koje su već izvođene kao dokaz pred Specijalnim sudom, a koje su prema navodima tužilaštva razmenjivali optuženi pripadnici vračarskog klana, Halabrina su zvali "Maleni". Na slikama koje su slali jedni drugima, Halabrinova majka prepoznala je svog sina.

U porukama u kojima se dopisuju o Alajbegoviću i Halabrinu, pišu "družina Sinji galeb, braća bez gaća, dva brata rođena na zidu smrti". Optuženi Miloš Raičević koji je bio Alibegov prijatelj i navodno ga redovno obilazio dok je posle ranjavanja mesecima bio u bolnici im, prema navodima tužilaštva, prosleđuje i glasovnu poruku koju mu je poslao Alajbegović iz bolnice u martu 2020., a u kojoj mu kaže: "Znaš onaj Maleni, što je blejao sa mnom, nema ga nigde dva dana, nema ga nigde, svi ga tražimo, i keva ga traži. Nemamo pojma gde je".

Među sobom, "vračarci" se raspituju ko je Maleni.

- Ovaj mali što mu utoku nosi, što treba da ubija - piše jedan od njih.

Inače, prema navodima iz dokumenata tužilaštva, navodno je Halabrin pre nego što je namamljen i ubijen, pripremao likvidaciju visokopozicioniranog "vračarca" Daria Đorđevića Dekstera, što je on i saznao.

- Izgleda da je otišao u jednom pravcu.

- Možda je riknuo stvarno, nismo mi te sreće.

- Nemojte da ga pitam za Malog, a vi ga zakopali negde - piše im navodno Raičević, na šta mu odgovaraju:

- Nema Malenog više, otišo je, nije reko "zbogom".

Nikola Vušović, zvani Džoni sa Vračara Foto: Kurir/Privatna Arhiva

- Hoće da pogledaju kamere na Banjici, tu je bilo nešto. Iscimali se Iz fondacije Tijane Jurić. Jel znaju da je maleni plaćeni ubica?

- Nek provere letove za Kanadu, da nije otišao tamo.

Na nekoliko fotografija koje su takođe prikazane u sudnici video se muškarac, sa crnom kesom preko glave, u beloj majici, oko kog se vidi krv. Nakon tih fotografija su pripadnici grupe razmenjivali poruke:

- Sad hrani crve u šumi.

- Gde će oni kamenom na Rusiju, kao i poruku:

- Sad će i Alibeg kod druga, red je da nastave da se druže - aludirajući na Nenada Alajbegovića koji je nekoliko puta ranjen u pucanjvi i to dok je bio u društvu Halabrina.