Crnogorski biznismen Ranko Ubović uhapšen je juče zbog sumnje da je prao novac, a u istoj akciji Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), lisice na ruke stavljene su i njegovom poslovnom saradniku Veselinu Kovačeviću.

Iz SDT-a su objasnili da su im lisice na ruke stavljene zbog postojanja osnova sumnje da su učinili više krivičnih dela - pranje novca, ali bez konkretizovanja o čemu je reč. Njima je sinoć određeno zadržavanje do 72 sata.

Prema saznanjima crnogorskog medija, danas će u istom predmetu dati izjave nekadašnji pomožnik direktora Uprave policije Zoran Lazović i nedavno uhapšeni Aleksandar Mijajlović i Vladan Ivanović.

Zoran Lazović Foto: YouTube prtscr / Vijesti Online

- Specijalno policijsko odjeljenje je lišilo slobode R. U. i V. K., zbog postojanja osnova sumnje da su učinili više krivičnih dela pranje novca i nastavlja da, po nalogu specijalnih tužilaca i u skladu sa odlukama nadležnog suda, u Podgorici, izvršava hitne dokazne radnje sa ciljem prikupljanja dokaza i tragova o krivičnim delima - stoji u saopštenju SDT-a.

Nezvanično je rečeno da će akcija biti nastavljena.

Ubović je neformalni vlasnik milionski vredne građevinske kompanije “Bemaks”, a Kovačević bivši zvanični vlasnik, a sadašnji predsednik Odbora direktora te firme.

Jedan od sagovornika crnogorskog lista tvrdi da je u pitanju predmet u sklopu kojeg je nedavno uhapšen vlasnik građevinske firme “Master inženjering” Vladan Ivanović, ali zvanične potvrde o tome nema.

Ubovićev pravni zastupnik, advokat Zoran Piperović saopštio je sinoć da su prijavom, osim Ubovića i Kovačevića, obuhvaćeni i Aleksandar Aco Mijajlović, Zoran Lazović i Vladan Ivanović.

On je rekao da im se stavlja na teret pranje novca u dva slučaja - tzv. stanovi Radoja Zvicera u Master kvartu, kao i Bemaksovi stanovi u zgradi Perla u Budvi.

Advokat je poručio da tužilaštvo praktično nema ništa protiv njegovog klijenta, objašnjavajući da je “Ubović uhapšen za nešto za šta je već hapšen Vlado Ivanović”.

- Dakle, sad nije Vlado uzeo pare od Zvicera za pet stanova, nego ih je uzeo Ranko Ubović - rekao je advokat.

On je rekao i da je pitao tužioce na osnovu čega to tvrde, ali da je to “ostalo bez odgovora”.

Ivanović je lišen slobode pod sumnjom da je počinio isto krivično delo, a prema nezvaničnim informacijama, terete ga da je nekoliko stanova u Master kvartu, koje je kupio odbegli šef kavačkog klana Radoje Zvicer, ostavio upisane na preduzeće kako bi prikrio pravog vlasnika.

Crnogorski mediji su pre godinu dana objavile detalje sudskih spisa o tom slučaju, prema kojima je Zvicerova supruga Tamara - upozoravala svojevremeno radnika, koji je opremao stanove u Master kvartu, da policijskim inspektorima ni po koju cenu ne govori čije su to nekretnine i za koga radi. To je, kako piše, učinila nakon što ju je ovaj telefonom pozvao i obavestio o prisustvu inspektora.

Iz Vrhovnog suda naveli su da je upravo supruga Radoja Zvicera vodila računa o opremanju tih pet vrijednih nekretnina što, između ostalog, govori da su one bile u njihovom, a ne vlasništvu kompanije "Master inženjering", kako je to zvanično zavedeno u katastru.

Tamara i Radoje Zvicer Foto: Privatna Arhiva, Instagram

Piperović je rekao i da su pominjali i pet stanova “koje smo raspravili u Perli u Budvi”.

Rekao je da tužioci tvrde da je ta građevina u metropoli turizma izgrađena novcem od kriminala.

On tvrdi, međutim, da je sve jasno i da su predočeni dokazi da je investitor "Modena gradnja" ustupila "Bemkasu" pet stanova na ime izvođenja radova.

- On je za sebe uzeo jedan stan, jedan Vesko Kovačević, jedan Zoran Lazović, jedan Zoran Tomčić, jedan Aco Mijajlović...Objašnjeno je da su to stanovi "Bemaksa", koje "Bemax" daje prijateljima, koriste ih kad su slobodni, vrate ključ na recepciju i to je to - rekao je Piperović.

LOkalni mediji su sredinom prošle godine objavile da je SDT blokirao milionski vredna dva luksuzna stana u zgradi nadomak Staroga grada, za koje su njihovi istražitelji utvrdili da su u vlasništvu nekadašnjeg pomoćnika direktora Uprave policije Zorana Lazovića i biznismena Aleksandra Aca Mijalovića, jednog od nekadašnjih, neformalnih vlasnika građevinske kompanije “Bemax”. To potvrđuju listovi nepokretnosti u koje su “Vijesti” imale uvid.

Privremene mere upisane su na stanove od 170 kvadrata, na poslednjem 11. spratu, kao i na komforni stan od 120 kvadrata na devetom spratu, koji su uknjiženi na kompaniju “Bemax”.

Specijalno državno tužilaštvo, međutim, utvrdilo je da su Lazović i Mijajlović vanknjižni vlasnici tih nekretnina.

- Privremena mera obezbeđenja - zabrane raspolaganja i korišćenja nepokretnosti po naredbi Specijalnog državnog tužilaštva na apartmanu površine 170 kvadratnih metara, svojina ‘Bemax’ 1/1 (vanknjižni vlasnik Aleksandar Mijajlović)”, piše u listu nepokretnosti.

Šapa istražitelja kojima rukovodi Vladimir Novović, tada je stavljena i na stan Lazovića.