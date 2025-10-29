Slušaj vest

Odbegla šamanka iz Srbije Marijana M. (44), koja se u javnosti predstavljala pod imenom Amela, našla se u finalu za nagradu koja se u Nemačkoj i Austriji dodeljuje za najveći apusrd godine, pod nazivom "Goldene Brett vorm Kopf", "priznanje" koje se svake godine dodeljuje najvećim prevarantima!

Ova tzv. "anti-nagrada" ima za cilj da upozori javnost na opasnost od prevaranata, nadrilekara, pa i samozvanih iscelitelja, a Srpkinja je u finale dospela zbog prevare veka - šeme teške više miliona evra, koja je potresla nemačko područje i otvorila pitanje koliko su ljudi spremni da poveruju u nadrealne tvrdnje.

- Marijana M. godinama je delovala po Nemačkoj i Austriji predstavljajući se kao šamanka i isceliteljka. Ljude je ubeđivala da ih prati crna magija i porodično prokletstvo, a onda im nudila rituale čišćenja - podseća izvor.

Podsetimo, jedna žena iz Austrije ostala je bez čak 760.000 evra, verujući da time "spašava život članu porodice".

Kada su policajci pretresli domove Marijaninog sina i saradnika, šokirali su se prizorom: sefovi puni novca, zlatni nakit, luksuzni satovi i torbe poznatih brendova. Istražitelji veruju da je šteta prešla deset miliona evra i da su žrtve širom Austrije, Nemačke i Švajcarske.

Šta je cilj ove nagrade?

"Das Goldene Brett vorm Kopf"je satirična nagrada koja se dodeljuje onima koji su se istakli najbesmislenijim i najopasnijim tvrdnjama i radnjama. Organizatori objašnjavaju da cilj nije da se ljudi vređaju, već da se upozori javnost na opasne nadrilekare i samozvane duhovnjake.

- Smeh je najbolja odbrana od gluposti, ali iza nekih gluposti stoji ozbiljna šteta - poručili su organizatori koji stoje iza dodela ovih nagrada.

Zato je i slučaj Srpkinje Marijane M. dospeo u finale, jer je njena priča savršena kombinacija bizarnosti, manipulacije i kriminala.

Dok drugi "leče kristalima" i "energijama", ona je naplatila magiju kao luksuznu uslugu i pritom prevarila ljude za bogatstvo.

I dalje u bekstvu

Nakon što je otkrivena, Marijana M. je nestala bez traga. Policija iz Donje Austrije vodi istragu, a evropski istražitelji veruju da je napustila zemlju sa lažnim pasošem.

Pogledajte kako odbegla Srpkinja sada izgleda:

Foto: Printscreen/polizei.gv.at

Podsetimo, Marijana je već ranije osuđivana za razna krivična dela, pa je tako još 2002. i 2005. godine bila iza rešetaka nemačkog zatvora. Ona je, tada, prevarila ukupno šest žena u Minhenu za 214.000 evra, kada je još tada svojim žrtvama navodila da može da vidi budućnost, kao i da predvidi smrt.