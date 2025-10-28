Slušaj vest

Potpukovnik Uprave Saobraćajne policije Dejan Stević sa knedlom u grlu govorio je jutros o teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila minulog vikenda na Novom Beogradu u kojoj je poginuo njegov dugogodišnji prijatelj i kolega Bojan Živković (43) sa suprugom i detetom navodeći da nisu imali nikakve šanse da prežive jer je udarac bio toliko silovit, kao da ih je udarilo 27 tona, tačnije 18 automobila odjednom!

Stević je gostujući u jutarnjem programu na Prva TV skupio snage da govori o stravičnom udesu koji je potresao celu Srbiju, a koju je kako se sumnja, u subotu sat iza ponoći izazvao Nikola Đ. (24) iz Brčkog koji je pod dejstvom alkohola i droge prošao na crveno i to pri brzini od 132 kilometra na čas.

21 godinu brinuo o bezbednosti beogradskih ulica!

- Nažalost, ovo je užasna tragedija! Nas iz Saobraćajne policije ovo najviše pogađa, jer je naš kolega koji je izgubio život i čija porodica je ovom prilikom nastradala od strane jednog neodgovornog ponašanja i bahatog. Negde smo se svi našli u ogromnom, ogromnom šoku. To je saobraćajac koji je na beogradskim ulicama 21 godinu čuvao bezbednost građana. To je jedan sjajan policajac. Još jednom želim da izjavim saučešće ostatku porodice - naveo ja na početku Stević koji je bio vidno potresen i jedva je zadržavao suze.

Bojan Živković je bio neko ko je brinuo o bezbednosti saobraćaja, a život je izgubio na ovako tragičan način, što je pravi paradoks, naveo je potom sagovornik.

Kazna do 15 godina

- Jedan naš kolega je juče rekao da je ovo zločin, ovo nije saobraćajna nesreća! Sada je u toku tužilačka istraga, vozaču je određen pritvor do 30 dana i sada kada krenemo u celu tu analizu i kvalifikovanja na kraju je to teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja i to će biti u onom najtežem stavu gde je predviđena kazna od pet do 15 godina zatvora. Može se reći da je ovo kao da je pucao u njih! - kaže Stević i dodaje:

- Može se reći, s obzirom da je bio pod psihoaktivnim supstancama, pod uticajem alkohola preko jedan promil i da je vozio 132 kilometra na čas i to u gradu, i to na jednoj vrlo frekventnoj raskrsnici i prošao kada je saobraćajni znak pokazivao da je prelazak, da požuri ne bi li negde stigao. Ne znam gde je mogao da žuri takav? Ali, to je faza, stanje iskrivljene neuračunljivosti. Dakle, on je sebe namerno i svesno doveo u to stanje, siguran sam da nije bio hitan slučaj. Istraga će pokazati, mada ne menja mnogo okolnosti - istakao je Stević.

Tragedija

Sagovornik je potom objasnio koliko je udes bio stravičan.

- Nekako se namestilo da bude tragično. Da je on čeonim delom, najjačim delom svakog vozila udario u deo gde ima najviše prostora da se amortizuje udarac. Da vidite oštećena na tom vozilu, nisu velika na tom "audiju", ali udario je u najslabiji deo ovog drugog, manje gabaritnog "hjundajia", u bočni deo, gde je vozilo najtanje, gde su tela putnika najbliže - naveo je on i dodao:

- Ovaj udarac pri ovoj brzini je udarac od 27 tona! Tom snagom kao da ih je udarilo 18 automobila u jednom momentu! Kao dabldeker da ih je udario pri brzini od 130 kilometara na čas! Šansa da u ovakvoj nesreći neko preživi je nemoguća. Dete je bilo tek na početku svog života, telo nađeno u gepeku, šta da kažete od tako smrskanog vozila...

Kako je potom objasnio ovo je osmo dete koje je nastradalo od početka godine i to kao putnik u saobraćaju.

Potom je Stević pričao šta sve može da se promeni u našem zakonu za saobraćajne nesreće, gde je naveo da su oni gotovo svakodnevno prisutni u medijima kako bi podigli svest nesavesnim vozačima, kao i da se uveliko radi na inicijativi, ali i na samom novom zakonu o bezbednosti saobraćaja.

- Čovek, koji je drogiran i pijan seo za volan, ne zna koliko fizika može da bude opasna - naveo je Stević i dodao da se svim snagama trude za podnošenje novog Zakona o bezbednosti javnog saobraćaja koji je sada na 60 posto gotov, jer je u pitanju najsloženiji i obimnijim, a planirano je i povećanje kazni za nesavesne vozače.

Dejan Stević je potom istakao da su u Evropskoj Uniji pravila i zakoni u saobraćaju znatno stroži, i da bi osumnjičeni u ovom konkretnom slučaju na Novom Beogradu, da nije došlo do nesreće, već da ga je policija presrela u takvom stanju - tamo bio kažnjen sa 4.000 evra, pet godina zatvora i vozačka dozvola bi mu bila oduzeta na 10 godina.

Pa da podsetimo, stravičan nesreća dogodila se u subotu 25. oktobra sat vremena iza ponoći na raskrsnici ulica Heroji sa Košara i Omladinskih brigada, kod kule West 65 na Novom Beogradu. Vozač "audija A4" pod dejstvom alkohola i narkotika pri brzini od 132 kilometra na čas prošao je na crveno na raskrsnici i direktno udario u "hjundaji" u kom je bila tročlana porodica koja je skrenula na zeleno svetlo na semaforu i udario ih sa bočne strane. Od siline udarca "hjundaji" je udario u semafor i betnoski stub i bukvalno ga prepolovio, dok je "audi" produžio pravo.

Porodica - Bojan Živković, Dijana Kajiš i njihov devetogodišnji sin nastradali su na licu mesta, dok su osumnjičeni Nikola Đ. i njegov suvozač Jovan P. (24) iz Brčkog prošli su sa lakšim, odnosno teškim telesnim povredama.