Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas u blizini Koceljeve, a prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da ima nastradalih!

Kako se saznaje, do nesreće je došlo kada su se, pod još nerazjašnjenim okolnostima, sudarila dva automobila. Od siline udara, jedno vozilo je završilo u kanalu pored puta.

Na licu mesta nalaze se policija, vatrogasci i hitna pomoć, a saobraćaj je u potpunosti obustavljen dok traje uviđaj.

Prema rečima svedoka, prizor je bio jeziv, a automobil koji je sleteo s puta potpuno je uništen, prenosi instagram stranica ''192_rs''.

Istraga će utvrditi tačne okolnosti ove tragedije.