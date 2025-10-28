Slušaj vest

U Kazneno-popravnom zavodu u Požarevcu (Zabeli) 58 zaposlenih je doniralo krv u drugoj po redu akciji ove godine koju Uprava za izvršenje krivičnih sankcija organizuje sa nadležnim institucijama, dok je uprava Kazneno-popravnog zavoda za maloletnike u Valjevu u svojim prostorijama po prvi put organizovala davanje krvi za zaposlene.

- Zaposleni u Zabeli se dva puta godišnje odazivaju na poziv Instituta za transfuziju krvi Srbije i Crvenog krsta kako bi pomogli da se planiraju redovne hirurške intervencije u bolnicama - rekao je direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, Dejan Carević.

On je dodao da je uprava KPZ za maloletnike u Valjevu po prvi put u svojim prostorijama organizovala akciju davanja krvi budući da među zaposlenima ima i onih koji su do sada dali krv između 60 i 100 puta.

- Zavod u Valjevu je samo jedna od ustanova čiji zaposleni su odlučili da pokažu humanost i na ovaj način, vodeći računa o potrebama osetljivih kategorija u svojoj zajednici, u koje spadaju i pacijenti čije operacije zavise od dovoljno zaliha rezervi krvi - rekao je Carević.

S tim u vezi, on je podsetio da je 55 zaposlenih u Kazneno-popravnom zavodu u Sremskoj Mitrovici prošle sedmice doniralo krv na Odeljenju za transfuziju Opšte bolnice u tom gradu za putnike koji su povređeni kada se 17. oktobra u mestu Jarak, prevrnuoautobus koji je prevozio oko 80 radnika, od kojih je troje nastradalo.

Carević je rekao i da je u ovim akcijama u zavodima bilo i mlađih zaposlenih koji su odlučili da po prvi put doniraju krv, ugledajući se na starije kolege koji rade to godinama unazad.

