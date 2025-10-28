Slušaj vest

Na društvenim mrežama danima se pojavljuju bolni oproštaji od tročlane porodice - Bojana Živkovića (43), njegove supruge Dijane Kajiš (38) i njihovog sina (9) koji su izgubili život u teškoj saobraćajnoj nesreći na Novom Beogradu, a sadaa je osvanuo najtužniji, onaj u kome sestra oprašta od sestre, sestrića i zeta!

Ljuta sam i tužna

- I dalje mi je sve nerealno... Ljuta sam, tužna sam i činjenica da naše Dije, dečaka i Bojana više nema, mi i dalje ne dopire do glave. Pijani monstrum nam je ubio sestru, nećaka i zeta, a našim klincima oduzeo stvaranje uspomena sa tetkom, bratom i tečom. Zbog svog bezobrazluka ubio je celu jednu porodicu, a promenio živote nama ostalima zauvek! - napisala je na društevnim mrežama sestra nastradale Dijane.

Nastradala porodica Foto: Društvene Mreže

Porodica je stradala kada su se vraćali od prijatelja, a svi koji su ih poznavali slomnjeni su od tuge, piše Republika.

- Taj dečak je bio zlatno dete, koje je raslo okruženo pažnjom i ljubavlju divnih roditelja i šire porodice. Bili su anđeli. Bojan ima samo jednog brata, koji je neoženjen, i oca, i njih dvojica su opčinjeno gledali dečaka kao naslednika. Dijanina porodica je velika i njene sestre imaju više dece, ali dečak je bio maza i tamo. Imao je posebno mesto. To što se desilo je strahota! Kako da stradaju na taj način?! Kretali su se polako i vozili ka svom stanu da idu da spavaju posle druženja kod prijatelja i naišao je manijak koji je prošao na crveno i razneo ih - ispričala je komšinica koju smo zatekli na ulici ispred zgrade u kojoj je živela tragično nastradala porodica.

Pošten i častan čovek

Bojanove kolege i prijatelji sležu ramenima i sa suzama u očima govore o tragediji koja je zatvorila jedan dom. Predrag Jevremović iz Beograda je Bojana poznavao dvadesetak godina iz bloka u kom su živeli. O njemu ima samo reči hvale i kaže da je za čitavu zajednicu Bojanov odlazak veliki gubitak, a ne samo za porodicu i prijatelje.

- Boki je bio najbolji i najpozitivniji čovek, kakav se retko rađa. Beogradsko dete sa dušom. Okupljao je ljude oko sebe zbog harizme kojom je zračio, svi su uživali u njegovom društvu. Imao je veliko srce i dušu i bio sjajan prijatelj. Svoj posao je obavljao časno i pošteno i napredovao je zbog zalaganja. Voleo je porodicu i ljude uopšte. Ovo je tragedija pred kojom čovek zanemi - rekao je Predrag za Republiku.

I pevač Saša Katančić potresnim rečima se oprostio od kumova tragično nastradali u saobraćajnoj nesreći na Novom Beogradu.

Oproštaj pevača od kumova koji su poginuli u nesreći

Podsetimo, nesreća se dogodila 26. oktobra oko 00.44 časova na raskrsnici ulice Omladinskih brigada i Bulevara heroja sa Košara, kod naselja West 65. Tada je Nikola Đ. prošao na crveno svetlo i udario u automobil u kojem se nalazila tročlana porodica.