Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas u blizini Koceljeve, a prema nezvaničnim informacijama, život je izgubio stariji muškarac (starosti oko 80 godina) kada mu je pozlilu u toku vožnje.

Kako saznajemo, sumnja se da je vozaču automobila iznenada pozlilo tokom vožnje, zbog čega je izgubio kontrolu nad vozilom.

Njegov automobil prešao je u suprotnu traku i podleteo pod kamion koji je dolazio iz suprotnog smera. Od siline udarca, vozilo je završilo u kanalu pored puta, dok je kamion pretrpeo velika oštećenja.

- Do neserće je došlo oko 11 časova, pretpostavlja se da je deki pozlilo za volanom, automobil je naglo skrenuo i završio pod kamionom - rekao je sagovornik za Kurir.

Na licu mesta nalaze se policija, vatrogasci i hitna pomoć. Saobraćaj je u potpunosti blokiran dok traje uviđaj, a telo nastradalog vozača biće poslato na obdukciju radi utvrđivanja tačnog uzroka smrti.