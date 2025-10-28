OTKRIVENO KO JE POGINUO U JEZIVOJ SAOBRAĆAJNOJ NESREĆI KOD KOCELJEVE: Dedi od oko 80 godina pozlilo za volanom, pa podleteo pod kamion
Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas u blizini Koceljeve, a prema nezvaničnim informacijama, život je izgubio stariji muškarac (starosti oko 80 godina) kada mu je pozlilu u toku vožnje.
Kako saznajemo, sumnja se da je vozaču automobila iznenada pozlilo tokom vožnje, zbog čega je izgubio kontrolu nad vozilom.
Njegov automobil prešao je u suprotnu traku i podleteo pod kamion koji je dolazio iz suprotnog smera. Od siline udarca, vozilo je završilo u kanalu pored puta, dok je kamion pretrpeo velika oštećenja.
- Do neserće je došlo oko 11 časova, pretpostavlja se da je deki pozlilo za volanom, automobil je naglo skrenuo i završio pod kamionom - rekao je sagovornik za Kurir.
Na licu mesta nalaze se policija, vatrogasci i hitna pomoć. Saobraćaj je u potpunosti blokiran dok traje uviđaj, a telo nastradalog vozača biće poslato na obdukciju radi utvrđivanja tačnog uzroka smrti.
Prema rečima očevidaca, prizor je bio stravičan, delovi automobila razbacani su po putu, dok su spasioci pokušavali da izvuku telo vozača iz smrskanog vozila.