Slušaj vest

Stravična nesreća dogodila se u nedelju u Novom Beogradu kada je vozač pod dejstvom alkohola, ali i pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, prošao kroz crveno svetlo i usmrtio tročlanu porodicu.

Srbija uskoro dobija novi, stroži Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima koji donosi stroga pravila i kazne ikada u Srbiji, a izdvaja se i digitalni vozački dosije, takozvana elektronska lična karta svakog vozača, nulta tolerancija na alkohol, ukidanje probne vozačke, strože kazne za nevezivanje pojasa i prevoz dece.

Nikola Radulović Foto: Kurir Televizija

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su Mladen Nikolić, hemičar i Nikola Radulović, autor emisije "Auto" na Kurir televiziji.

Radulović: Vozači zaobilaze policiju pomoću grupa na društvenim mrežama

Radulović kaže da se nažalost nesreće dešavaju u čitavom svetu, ali je tragičan podatak da je Srbija trenutno prva u Evropi po poginulim u saobraćaju.

- Neodgovorni vozači konstantno voze beogradskim ulicama po dejstvom alkohola i narkotika. Ma koliko se policija trudi da to spreči, postoje Viber, Whatsapp i grupe na društvenim mrežama koje konstantno iz minuta u minut otkrivaju pozicije policije i radara. Oni koji se vraćaju iz provoda sedaju za volan i neodgovorno učestvuju u saobraćaju, znaju kuda da prođu a da ne stignu do patrole. Kada niste sankcionisani u tom trenutku, šansa da napravite saobraćajnu nesreću je ogromna - kaže Radulović.

Pogledajte fotografije saobraćajne nesreće na Novom Beogradu:

1/8 Vidi galeriju Kamera snimila jezivu saobraćajnu nesreću na Novom Beogradu Foto: Screenshot

On dodaje da vozači pod dejstvom narkotika i alkohola, ali i zbog umora, imaju slabije reflekse i mogućnost rasuđivanja, što dovodi do nesreća.

- Ovakvi prekršaji, pod dejstvom alkohola i narkotika, smrt maloletnog lica u saobraćajnoj nesreći, u Evropi se doživotno oduzima dozvola i ide se na zatvor na 40 godina, ne na pet. U Srbiji zakon kaže od pet do petnaest godina - kaže Radulović.

Radulović kaže i da se treba utvrditi koje bi bile olakšavajuće okolnosti koje bi smele da se priznaju u slučaju poput ovog na Novom Beogradu, kada život izgubi troje ljudi.

Mladen Nikolić Foto: Kurir Televizija

Nikolić o testovima i njihovoj preciznosti

Nikolić kaže da i alkohol spada u psihoaktivne supstance koji izaziva velike posledice i zavisnost:

- Unošenje hrane koja ima dosta šećera u sebi može dati rezultat od 0.1 promila, ili 0.2 promila, pa nisam pristalica toga da se uvede zakon 0 promila alkohola. Granica od 0.2 je najbolja, jer već sa 0.5 promila imamo hrabrost. Apelujem da se granica ne spušta, jer ćemo imati problema sa lažnim nalazima - kaže Nikolić.

"POJEDEŠ ŠTRUDLU SA MAKOM, A TEST POKAZUJE DA SI POZITIVAN NA HEROIN" Kako zaustaviti tragedije na ulicama Srbije? Nikolić: Šećer se prikazuje na alko-testu Izvor: Kurir televizija

On dodaje da preko 0.2 promila ne može biti izazvan bez alkohola, pa kaže i da je problem to što testovi za drogu ne dokazuju da je neko vozio pod dejstvom narkotika, već pokazuje da je u proteklih nedelju dana konzumirao određene narkotike.

- Pokušavao sam da objasnim da ukoliko je neko popio čaj od industrijske konoplje pre dve nedelje, imaće pozitivan rezultat na marihuanu. Ukoliko je pre dve nedelje pojeo štrudlu sa makom, biće pozitivan na heroin. Ukoliko je koristio kapi za nos, biće pozitivan na amfetamin. Ne kažem da nije moguće otkriti, ali se koristi pogrešna metodologija - kaže Nikolić.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs