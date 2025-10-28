Slušaj vest

Supruge Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, kojima se danas u Specijalnom sudu u Beogradu nastavlja suđenje za pranje para, stigle su odvojeno, u razmaku od nekoliko minuta, u zgradu suda u Ustaničkoj ulici.

Tanja Miljković, kao i obično, došla je maksimalno sređena, dok je Bojana Belivuk stigla opušteno obučena, s rancem na leđima. Iako Tanja i Bojana imaju potpuno različit stil odevanja, ovoga puta su obe imale isti modni detalj - sakrile su lice iza naočara za sunce.

Na optuženiĉku klupu one će sesti pored svojih muẓ̌eva, koji se sprovode iz pritvora, zbog optužbi da su učestvovale u ubacivanju novca zaradjenog od kriminala u legalne tokove.

Sa slobode se brane i Filip Ivanovski, njegova supruga Marija, kao i Belivukova tašta.

U sudnici bi danas kao svedoci trebalo da budu saslušana braća Miloš i Marko Budimir, i to na okolnost kupovine placa.