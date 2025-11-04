Slušaj vest

Mladić Dušan Mićić (18)nastradao je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Sremskoj Mitrovici 2019. godine, a njegova majka Marta za Kurir je ispričala da njena borba za pravdu traje već šest godina, dok je svaka nova saobraćajka pogodi kao da iznova proživljava dan kada je ostala bez sina.

- Svaki dan neko strada i svaki dan nečija majka plače. Pre nekoliko dana ugašena je cela porodica na Novom Beogradu kada je vršnjak mog Dušana seo za volan i usmrtio ih na licu mesta. Mene je to strašno pogodilo, kao da iznova sve proživljavam. Ja se još uvek borim za pravdu za mog sina i znam samo da neću nikada odustati od toga - započela je Dušanova majka kog je u junu 2019. godine kolima udario vršnjak na 200 metara od kuće.

Marta i Dušan Mićić Foto: Privatna Arhiva

Kako kaže Marta, njihovom slučaju kraj se ne nazire jer ni posle šest godina nije podignuta optužnica. Međutim, ona ne gubi nadu.

Kako smo ranije pisali, Dušan je nastradao u junu 2019. godine u Sremskoj Mitrovici, dok je biciklom išao prema svojoj devojci. Na njega je prilikom izlaska iz sporedne ulice, naleteo vršnjak autmobilom marke BMW, a Dušan je od posledica udesa, preminuo u bolnici.

- Optužnica još uvek nije podignuta, ali dobra stvar je što smo u završnoj fazi, odnosno u toku je medicinsko veštačenje i u vezi s tim se, nadam se, svi naši napori privode se kraju. Ono što znamo jeste da je Dušan izlazio iz sporedne ulice, kada je hteo biciklom da pređe na nasip. Svoj deo odgovornosti on je platio životom. Dečko koji je išao ka Dušanu imao je probnu dozvolu, jaču snagu motora od dozvoljene. On je zaustavio BMW u trećoj brzini, a ko zna koliko je vozio - kaže naša sagovornica.

Dušan Mićić Foto: Društvene Mreže

Marta ističe da Dušanovog vršnjaka koji ga je vozilom udario nije nikada srela.

- Nikada nisam videla tog vozača, znam da je on vršnjak mog Dušana, išli su u istu školu, ali drugo odeljenje. Vremenom sam čula da se sa porodicom odselio. Sećam se da je dan pred sahranu, njegov otac pozvao mog supruga i ponudio mu da plate troškove sahrane, međutim moj suprug je naravno to odbio, zahvalio se i rekao da je njegov sin živ i zdrav, ali mi želimo pravdu za našeg sina. On nije slomio banderu tog dana, već je ubio mog sina - rekla nam je Marta i potom dodala: